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Galatasaray'a bir genç yıldız daha!

Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray bir genç oyuncuyu daha kadrosuna kattı.

08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:04
Galatasaray'a bir genç yıldız daha!

Sarı kırmızılı kulübün futbol akademisi, Gençlerbirliği altyapısında forma giyen 18 yaşındaki Ercan Şirin'i transfer etti.

Sarı kırmızılıların genç savunma oyuncusu ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı ve Gençlerbirliği'ne bu futbolcu için yetiştirme bedeli ödeneceği öğrenildi.

Galatasaraya Futbol Akademisi bu sezon Mirza Cihan, Malik Karaahmet, Emircan Seçgin, Murat Şenel ve Ata Öztürk'ü de transfer etmişti.

Haber Tarihi: 08 Ağustos 2018 Çarşamba 16:04
  1. Galatasaray
  2. Ercan Şirin
  3. genç oyuncu
  4. Süper Lig
  5. transfer

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  • yücelyücel2 sa önce
    off ne yıldız be parıl parıl
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