Galatasaray'a 2 müjde

Mevcut sakat oyuncuların yanı sıra olaylı F.Bahçe derbisinin ardından da üç önemli futbolcusu ceza alan G.Saray’ın kadrosu iyice daralmıştı. Süper Lig’in 13’üncü haftasında oynanacak Konyaspor öncesi derdi çoğalan G.Saray teknik heyetine dün iki güzel haber geldi. Önceki gün takımla çalışmalara başlayan tecrübeli orta saha oyuncusu Fernando Reges’in kendini hazır hissettiğini bildirirken sağlık heyeti de teknik direktör Fatih Terim’e müspet rapor verdi. Ndiaye ve Donk’un yokluğunda Selçuk ile orta alanda görev alacak olan Brezilyalı futbolcunun geri dönüşü sadece Konyaspor maçı özelinde değil genel anlamda da Terim’i çok sevindirdi.

Yine üç stoper

Millî takımda kasığından sakatlanan Serdar Aziz’in de tedavisine hemen başlanmıştı. Sağlık ekibi önceki gün net bir ifade kullanmayıp, perşembe gününü işaret etse de tecrübeli stoper tedaviye erken cevap verdi. Savunmanın bu sezon sigortası olarak bakılan futbolcunun cuma günkü karşılaşmada görev alabilecek duruma geleceği öğrenildi. Yoğun tedavi uygulanan Serdar’ın Konyaspor maçında ilk 11’de olması bekleniyor. Kayserispor mücadelesinde üç stoperini birden sahaya süren Fatih Terim’in, yine ilk seçenek olarak Ozan, Maicon ve Serdar’ı birlikte oynatmayı planlıyor.

Belhandasız zorlanıyor

Galatasaray’da Belhanda’nın sakatlığı moralleri bozdu. İlk yarıyı kapatan futbolcunun son maçlarda joker misyonu üstlenme Fatih Terim’in elini rahatlatıyordu. Belhanda bu sezon üç maçta forma giyemezken Galatasaray bu karşılaşmalarda iki galibiyet (Kasımpaşa ve Erzurum), bir mağlubiyet (Akhisar) aldı.



Terim’e özel destek var

G.Saray’ın Konyaspor ile karşılaşacağı maç cuma günü oynanansa da taraftarlar kenetlenmeye göstermek için Türk Telekom Stadyumu’nun tamamını doldurmayı hedefliyor. Özellikle Terim’e desteklerini göstermek isteyen sarı-kırmızılı taraftarların, ilk düdükten son düdüğe kadar susmamayı planlıyor.