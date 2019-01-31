Galatasaray, Yunan golcüyü KAP'a bildirdi!
Galatasaray, Marsilya'dan Yunan golcü Konstantinos Mitroglou'nu 1.5 yıllığına kiraladı. Sarı kırmızılı ekip transferi KAP'a bildirdi.31 Ocak 2019 Perşembe 20:01
Galatasaray, Fransa'nın Olimpik Marsilya takımından transfer ettiği Kostas Mitroglou'nu Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.
Sarı-kırmızılılar Mitroglou ile 1.5 yıllık kiralık anlaşma imzaladı.
Yunan futbolcu 2018-2019 futbol sezonunda 1.5 milyon Euro, 2019-2020 sezonunda 2.6 milyon Euro kazanacak.
Sarı-kırmızılıların Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP) yaptığı açıklama şöyle:
"Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou ve kulübü Olympique De Marseille Sasp ile oyuncunun 1.5 sezonluğuna geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer bedeli ödenmeyecektir.
Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.500.000 Euro ve 2019-2020 sezonu için net 2.600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."
Öte yandan Yunan golcü, sarı-kırmızılı takımda 22 numaralı formayı giyecek.
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