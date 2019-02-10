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Galatasaray-Trabzonspor maçından notlar

- Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig'de Galatasaray karşısında ilk 11'inde geçen haftaki MKE Ankaragücü maçına göre 3 değişiklik yaptı- Bordo-mavililerin 18 yaşındaki genç kalecisi Arda Akbulut, kariyerinin ilk Spor Toto Süper Lig maçına Galatasaray karşısında çıktı- Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, sakatlığını atlattı ve 2 ay sonra maç kadrosuna dahil edildi

10 Şubat 2019 Pazar 19:11
Galatasaray-Trabzonspor maçından notlar


İSTANBUL (AA) - Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray karşısında kadrosunda 3 değişiklik yaptı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan karşılaşmada Karaman, geçen haftaki MKE Ankaragücü maçına göre 2'si zorunlu 3 değişikliğe gitti.

Sakatlıkları bulunan Filip Novak ve kaleci Uğurcan Çakır kadroda yer almazken, Abdulkadir Parmak yedek kulübesinde oturdu. Karaman, bu isimlerin yerine Arda Akbulut, Majid Hosseini ve Vahid Amiri'yi ilk 11'de görevlendirdi.

Bordo-mavili takımın kadrosunda Novak ve Uğurcan'ın dışında sakatlıkları devam eden Ogenyi Onazi ve Joao Pereira da yer almadı.


- Arda Akbulut ilk Süper Lig maçına çıktı


Trabzonspor'un 18 yaşındaki genç kalecisi Arda Akbulut, kariyerinin ilk Spor Toto Süper Lig maçına Galatasaray karşısında çıktı.

Birinci kaleci Uğurcan Çakır'ın sakatlığının ardından 18 yaşındaki file bekçisine şans doğdu. Daha önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ve Ümraniyespor maçlarında forma giyen Arda, zorlu maçta bordo-mavili kaleyi korudu.


- Sosa kadroda


Trabzonspor'un kaptanı Jose Sosa, sakatlığını atlattı ve 2 ay sonra maç kadrosuna dahil edildi.

Süper Lig'in 16. haftasında 16 Aralık'ta oynanan Beşiktaş maçında sakatlanan Sosa, Galatasaray karşılaşmasıyla takıma döndü.

Teknik direktör Ünal Karaman, tam hazır olmayan Arjantinli orta sahayı yedekler arasında oturttu.


- Onazi koltuk değneğiyle statta


Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle sezonu kapatan Nijeryalı futbolcu Onazi, stada koltuk değnekleriyle geldi.

Takım arkadaşlarını İstanbul deplasmanında yalnız bırakmayan Onazi, karşılaşmayı kendisine ayrılan yerde izledi.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 19:11
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