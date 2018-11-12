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Galatasaray taraftarından Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki

ultrAslan'ın organize ettiği protesto yürüyüşü ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun kararı protesto edildi.

12 Kasım 2018 Pazartesi 21:38
Galatasaray taraftarından Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın organizesiyle sarı-kırmızılı taraftarlar Tarlabaşı Bulvarı Tepeüstünde bir araya geldi. Burada toplanan yüzlerce taraftar PFDK kararlarıyla, Teknik Direktör Fatih Terim, yardımcı antrenör Hasan Şaş, futbolcular Ryan Donk, Ndiaye ve Rodrigues'e verilen cezaları protesto etti. Taksim Meydanı'na kadar yürüyen taraftarlar TFF aleyhine tezahüratlarda bulundu.



Taksim Meydanı'nda Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın adına açıklama yapan Mehmetcan Kavasoğlu, “Hakemler, kurullar, federasyon ve medya insanlardan oluşan topluluklardır. İnsani olarak hata yapmaları oldukça doğaldır. Ancak hakem hataları her Galatasaray maçında takımımız adına aleyhimize yapıyorsa bu hataları gidermek için getirilen teknoloji Galatasaray aleyhine daha büyük hatalar oluşturmak için kullanılıyorsa; kurullar mağlup takımlar için üstünlerin hukuku hükümleriyle koruyucu vazife görevi görürken, Galatasaray’a zarar vermek ve popülizm uğruna kendi koydukları kuralları ve hukukun tüm temel değerlerini ayaklar altına alıyorsa, federasyon yönetimi tüm bu rezillik silsilesine dur demek yerine daha da körükleyip Galatasaray düşmanlığı yapanları adeta ödüllendiriyorsa, bu Galatasaray’a açılmış sistematik bir savaş demektir. Her gün daha sıkı kenetleneceğiz. Fatih Terim’e yapılan tüm saldırılara onunla beraber göğüs gereceğiz. Kenetlenin başka Galatasaray yok” dedi.



Toplanan taraftarlar Taksim Meydanı'nda yapılan basın açıklaması sonrasında olaysız bir şekilde dağıldı.

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 21:38
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