Galatasaray, MKE Ankaragücü maçına hazır - Emre Akbaba, tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada topla çalışmalara başladı



İSTANBUL (AA) - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında yarın sahasında MKE Ankaragücü ile yapacağı mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan antrenmanın, koordinasyon ve sürat çalışmalarıyla devam ettiği bildirildi. İdmanın, gruplar halinde 5'e 2 dar alan oyununun ardından sınırlı alanda yapılan taktik çalışmayla tamamlandığı kaydedildi. Emre Akbaba'nın tedavisinin ardından fizyoterapistler eşliğinde sahada topla çalışmalara başladığı aktarıldı. Sarı-kırmızılıların, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdiği belirtildi.

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