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Galatasaray ile Boluspor arasındaki maçların tarihleri belli oldu

- Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda ertelenen Boluspor-Galatasaray karşılaşması 22 Ocak Salı günü, rövanş mücadelesi ise 29 Ocak Salı günü oynanacak

17 Ocak 2019 Perşembe 13:25
Galatasaray ile Boluspor arasındaki maçların tarihleri belli oldu


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Boluspor ile Galatasaray arasında oynanacak maçların tarihleri belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Bolu Atatürk Stadı'nda 15 Ocak Salı günü oynanması gerekirken, elverişsiz hava ve saha koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelenen Boluspor ile Galatasaray arasındaki Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu birinci maçı, 22 Ocak Salı günü saat 19.45'te aynı statta oynanacak.

Daha önce 22 Ocak Salı günü oynanacağı ilan edilen Galatasaray-Boluspor rövanş karşılaşması ise 29 Ocak Salı günü saat 20.30'da Türk Telekom Stadı'nda yapılacak.

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Haber Tarihi: 17 Ocak 2019 Perşembe 13:25
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