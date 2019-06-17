0553 313 94 23

“Galatasaray hak etti” demişti! Everton yılın transfer gelişmesini duyurdu

Everton yöneticileri Beşiktaş’tan 22 milyon Euro’ya transfer ettikleri Cenk Tosun için, Süper Lig şampiyonu Galatasaray’a transfer olursa performansını tekrar yükseltebileceğini ifade etti.

17 Haziran 2019 Pazartesi 14:43
“Galatasaray hak etti” demişti! Everton yılın transfer gelişmesini duyurdu

Mayıs'ta Süper Lig şampiyonluğu için 'Galatasaray hak etti' diyerek sarı kırmızılı camianın takdirini toplayan Cenk Tosun gelecek sezon parçalı formayı giyebilir.

Abdullah Avcı'nın gelişiyle transfer çalışmalarına tam gaz devam eden Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı.

Burak Yılmaz'ın Lecce'den aldığı transfer teklifi sonrası golcü arayışlarına start veren siyah beyazlı kulüp eski oyuncusu Cenk Tosun'a talip oldu.

Geçtiğimiz günlerde Umut Güner'in İngiliz yöneticilerle bir araya geldiği ve yıldız futbolcuyu kiralama teklifi yaptığı öğrenildi.

"Kiralık olarak veremeyiz"

2018'in devre arasında 22 milyon Euro karşılığında Premier Lig'e giden tecrübeli futbolcu için girişimlerde bulunan Beşiktaş'a 'Cenk'i size kiralık olarak vermeyiz' yanıtı geldi.

Beşiktaş'ı şok eden yanıt

Akşam'da yer alan habere göre 'Cenk'i size neden kiralık verelim?' diyerek Beşiktaş'ı zor durumda bırakan Everton yöneticilerinin Umut Güner'e şunları söylediği ortaya çıktı.

Everton yöneticileri:

'Onu sizden 22 milyon Euro’ya aldık ve gösterdiği performansla hayal kırıklığı yarattı. Cenk Tosun transferinde zarar etmek istemiyoruz, eğer golcü futbolcuyu Galatasaray'a gönderebilirsek Cenk'in yine piyasasını yakalayacağını düşünüyoruz. Onyekuru'da bunun örneğini gördük. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı için Cenk orada yeniden vitrine çıkabilir. Eğer Cenk sarı kırmızılı formayı giyerse Fatih Terim'le yeniden çıkış yapabilir

Geçtiğimiz günlerde şampiyonluk hakkında yorum yapan Cenk Tosun, 'Galatasaray hak etti' diyerek sarı kırmızılı camianın takdirini toplamış ve mesajı vermişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 14:43
  1. Süper Lig
  2. Galatasaray
  3. Cenk Tosun
  4. Beşiktaş
  5. Premier Lig
  6. Abdullah Avcı
  7. Burak Yılmaz
  8. Lecce
  9. Umut Güner
  10. Fatih Terim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, son yolculuğuna uğurlandı
    1. Şehit Jandarma Teğmen Şafak Evran, son..
    2. Sinop "Çınar" için kenetlendi
    3. MEB öğretmen atamaları son dakika ne..
    4. Başkan Bayındır, yamaç paraşütü..
    5. Yeniakit.com.tr’ye konuşan MHP Genel..
    6. Vali Bektaş, “Zonguldak’a gelen herkes..
    7. Endonezya’da otobüs kazası: 12 ölü
    8. Ev değil hayvanat bahçesi! Evinde her..
    9. Celalettin Topçu Fetihler Hayır..
    10. İran: "Eğer körfezden petrol..
    11. Aydın: "Türk bankacılık sisteminin..
    12. Yavru kediyi suni teneffüs ile..
    13. Bütçe uygulama sonuçları açıklandı
    14. Almanya'dan Rusya-Ukrayna gaz transit..
    15. Yangın tüplerinden 11,5 kilogram eroin..
    16. Nilüfer, Litvanya ve Yunanistan’dan..
    17. Kaza geçiren motosikletlinin yardımına..
    18. Klasik otomobillerle festival korteji
    19. Jandarmadan teröristlere darbe üstüne..
    20. Ortaköy Mesire Alanı vatandaşların..
    21. Aydın: "Türk bankacılık sistemi yurt..
    22. Yıldırım, kaza yapan motorsikletliye..
    23. Aydın: "Türk bankacılık sistemi..
    24. Kaymakam Ünal, muhtarların mahalleleri..
    25. Piknik yapmaya gittiler, yağış etkisi..
    26. Aydın: "Hazine Destekli Kredi Garanti..
    27. CHP'den "mart ayı işsizlik rakamları"..
    28. Mücevher ihracatı, mayısta 362,1..
    29. SGK 1,5 yıl sonra ’yersiz ödeme’ dedi..
    30. İstanbul’da yaz Kur'an kursları başladı
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Dikkat çeken rakamlar! Yıldırım ikiye katladı
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı
    VİP Ekrem'den hırçın davranışlar! Yalanlarını canlı yayına taşıdı

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!
    Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye akılalmaz iftira!