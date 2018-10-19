Galatasaray görüşmelere başladı! 3 senelik imza...

Teknik Direktör Fatih Terim'in onayı sonrasında Galatasaray Kulübü, Sinan Gümüş ile yeni mukavele imzalama kararı aldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığının getirdiği kanun gereğince yerli oyuncularının sözleşmelerini TL'ye çevirmek zorunda olan Galatasaray Kulübü, bu görüşmelerde Sinan'a imzayı da attıracak.

Kontratı TL'ye çevrilirken Sinan Gümüş'e 3 yıllık sözleşmede yapılacak. Sarı kırmızılı futbolcunun menajeri Ersin Akan ile görüşmeler başladı. (Futbol Arena)