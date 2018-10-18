Galatasaray, Fatih Terim'le 4'te 4 yapmak istiyor

Galatasaray yönetimi önceki gün Fatih Terim’in sözleşmesini 2+3 yıl daha uzattı. Fatih Terim, bu sezonun ardından 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında da takımın başında olacak. 2021’de görev süresini tamamlayacak Mustafa Cengiz yönetimi, görev süresinin tamamını tecrübeli teknik adamla geçirecek. Sezon başında ayrılık yaşadığı 2013-14 dönemi çıkarıldığında Galatasaray’ın başında geçirdiği 9 sezonun 7’sinde şampiyonluk yaşayan Fatih Terim’in ligi zaferle tamamlama oranı yüzde 77,7... Tecrübeli çalıştırıcıyla çok büyük bir kazanma yüzdesine sahip sarı-kırmızılılarda yönetim de Terim’i, şampiyonlukların teminatı olarak görüyor. Geçen sene ocak ayında göreve gelen Başkan Mustafa Cengiz ve arkadaşları ilk dönemlerinde şampiyonluk yaşamıştı.

Sıra geldi futbolculara

Fatih Terim’in 2+3 yıllık yeni sözleşmesi gündeme damga vurdu. Sarı-kırmızılı yönetim, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile Terim’e imza attırdıktan sonra yerlilerle de Bursaspor maçı sonrası tek tek görüşerek anlaşmaya varacak.

Can sıkan iki sakatlık

G.Saray’da Garry Rodrigues ve Younes Belhanda millî takımlarından sakat döndü. Rodrigues’in sağ kasık adalesinde ağrısı olduğu, Belhanda’da ise sol kasık adale grubunda zorlanma tespit edildiği belirtildi. Belhanda ile Donk’un Bursa karşısında forma giymesinin zor olduğu Garry’nin yetişeceği belirtildi.

Muğdat deneniyor

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim santrfor yokluğunda Muğdat Çelik’e de taktik antrenmanlarda forvette görev vererek test ediyor. Tecrübeli futbolcu da idmanlarda hocasının gözüne girmek için çok çalışıyor. Terim’in Muğdat’a maçın gidişatına göre forma vereceği belirtildi.