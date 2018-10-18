THY- Euroleague
0553 313 94 23

Galatasaray, Fatih Terim'le 4'te 4 yapmak istiyor

Galatasaray’ın başında geçirdiği 9 sezonun 7’sini şampiyonlukla tamamlayan Fatih Terim’in ligde kazanma oranı yüzde 77,7. Yönetim görevdeki bütün sezonlarda kupayı hedefliyor

18 Ekim 2018 Perşembe 08:32
Galatasaray, Fatih Terim'le 4'te 4 yapmak istiyor

Galatasaray yönetimi önceki gün Fatih Terim’in sözleşmesini 2+3 yıl daha uzattı. Fatih Terim, bu sezonun ardından 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında da takımın başında olacak. 2021’de görev süresini tamamlayacak Mustafa Cengiz yönetimi, görev süresinin tamamını tecrübeli teknik adamla geçirecek. Sezon başında ayrılık yaşadığı 2013-14 dönemi çıkarıldığında Galatasaray’ın başında geçirdiği 9 sezonun 7’sinde şampiyonluk yaşayan Fatih Terim’in ligi zaferle tamamlama oranı yüzde 77,7... Tecrübeli çalıştırıcıyla çok büyük bir kazanma yüzdesine sahip sarı-kırmızılılarda yönetim de Terim’i, şampiyonlukların teminatı olarak görüyor. Geçen sene ocak ayında göreve gelen Başkan Mustafa Cengiz ve arkadaşları ilk dönemlerinde şampiyonluk yaşamıştı. 

Sıra geldi futbolculara

Fatih Terim’in 2+3 yıllık yeni sözleşmesi gündeme damga vurdu. Sarı-kırmızılı yönetim, 85 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı (Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar) ile Terim’e imza attırdıktan sonra yerlilerle de Bursaspor maçı sonrası tek tek görüşerek anlaşmaya varacak. 

Can sıkan iki sakatlık

G.Saray’da Garry Rodrigues ve Younes Belhanda millî takımlarından sakat döndü. Rodrigues’in sağ kasık adalesinde ağrısı olduğu, Belhanda’da ise sol kasık adale grubunda zorlanma tespit edildiği belirtildi. Belhanda ile Donk’un Bursa karşısında forma giymesinin zor olduğu Garry’nin yetişeceği belirtildi. 

Muğdat deneniyor 

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim santrfor yokluğunda Muğdat Çelik’e de taktik antrenmanlarda forvette görev vererek test ediyor. Tecrübeli futbolcu da idmanlarda hocasının gözüne girmek için çok çalışıyor. Terim’in Muğdat’a maçın gidişatına göre forma vereceği belirtildi. 


(Türkiye)
Haber Tarihi: 18 Ekim 2018 Perşembe 08:32
  1. Bursa
  2. Burhan Can Terzi
  3. Galatasaray
  4. Fatih Terim

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Erdoğan'dan 'Ara Güler' açıklaması
    1. Erdoğan'dan 'Ara Güler' açıklaması
    2. Yıldız Holding CEO’sundan bereketin..
    3. MEB AÖL 1. Dönem sınavı ne zaman..
    4. Trump’ın faiz takiyesi
    5. TEM Otoyolu'nda bakım çalışması
    6. Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı..
    7. Sıra Merkez’in sınavında
    8. Uzman jandarmaların astsubaylığa geçiş..
    9. Bakan Soylu müjdeyi verdi! Bin 1170..
    10. Diyanet 2018 personel alım başvuruları
    11. Dikenli telle ağaca bağladıkları..
    12. Boydak’ın 3 markasından dev indirim
    13. EYT emeklilikte yaşa takılan..
    14. CHP Aydın Büyükşehir Belediye Başkan..
    15. 12 ay askerlik süresi 9 aya düşecek!
    16. Yeni sistemin ilk bütçesi TBMM'ye..
    17. Saldırı hazırlığındaki teröristler..
    18. 'İnfazcı' albayın yeni görüntüleri..
    19. Güvenle 3 katına çıktı! Tahvile talep..
    20. İlber Ortaylı: Türkiye bir tarihçisini..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    EYT emeklilikte yaşa takılan mağdurların umudu Erdoğan'dı
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    18 Ekim 2018
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    İşsizlik maaşı alma şartı?
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı