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Galatasaray Fatih Terim'in ameliyat olduğunu açıkladı

Son şampiyon Galatasaray, teknik direktör Fatih Terim'in sinüzit ameliyatı geçirdiğini açıkladı.

12 Kasım 2018 Pazartesi 14:52
Galatasaray Fatih Terim'in ameliyat olduğunu açıkladı

Galatasaray SK, resmi sosyal medya hesabından teknik direktör Fatih Terim'in sinüzit ameliyatı olduğunu duyurdu.

Galatasaray'ın yayınladığı açıklamanın tam metni ise şu şekilde;

"Teknik Direktörümüz Sayın Fatih Terim bu sabah başarılı bir sinüzit ameliyatı geçirmiştir. Sağlık durumu iyi olan Teknik Direktörümüz Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz."

Haber Tarihi: 12 Kasım 2018 Pazartesi 14:52
  1. Galatasaray
  2. Fatih Terim

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