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Galatasaray, Emre Çolak'ı transfer edecek mi? Açıklama geldi

Galatasaray Kulübü, eski futbolcularından Emre Çolak'ın tekrardan takıma döneceği haberleri üzerine resmi açıklamada bulundu.

19 Ocak 2019 Cumartesi 03:22
Galatasaray, Emre Çolak'ı transfer edecek mi? Açıklama geldi

Galatasaray Kulübü'nün konuyla ilgili resmi siteden yaptığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi

"Transfer gündemimizde eski futbolcumuz Emre Çolak ile ilgili herhangi bir düşünce ve girişim bulunmamaktadır. Forvet transferi ile ilgili çalışmalarımız, kısa süre içinde sonuçlandırılmak üzere, çok yoğun bir şekilde sürdürülmektedir. Galatasaray'ımız, kimi olumsuz algı operasyonlarına rağmen, 22. şampiyonluk yürüyüşüne devam edecektir. Galatasaray Camiası'na saygıyla duyurulur."

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 03:22
  1. Galatasaray
  2. Emre Çolak

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