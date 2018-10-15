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Galatasaray bugün CAS yolcusu

Galatasaray, UEFA'nın verdiği yeniden inceleme kararını bugün CAS'a taşıyacak.

15 Ekim 2018 Pazartesi 11:39
Galatasaray bugün CAS yolcusu

Galatasaray'ın daha önce UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşması, geçtiğimiz hafta UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu Araştırma Komisyonu'na geri gönderilmişti.

UEFA özetle anlaşmanın tekrar incelenmesini talep ederken, Sarı-Kırmızılı yönetim konuyu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) taşıyor.

Galatasaray'ın Avrupa'dan men cezası almasının önüne geçmek isteyen Başkan Mustafa Cengiz, CAS'a yapılacak başvuruyla yeniden inceleme ve gözden geçirme kararının ortadan kaldırılmasını talep edecek.

Transfer buna bağlı

Sarı-Kırmızılı kulübün bu sezondan itibaren toplam 4 yıllık bir Finansal Fair Play anlaşması bulunuyor. Eğer mevcut anlaşma devam ederse, Galatasaray daha önceden planladığı gibi transfer çalışmalarına devam edecek ve devre arasında bir stoper bir de forvet alacak.

Haber Tarihi: 15 Ekim 2018 Pazartesi 11:39
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