Galatasaray borsada da kazandırdı Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de Trabzonspor'dan alınan 3 puanın ardından borsada da kazandırdı

Galatasaray hisseleri, hafta sonu Süper Lig'de Trabzonspor'dan alınan 3 puanın ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da işlem gören Galatasaray Sportif AŞ hisseleri, futbol kulübünün, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Trabzonspor'u konuk ettiği derbiden 3 puanla ayrılmasının ardından yeni haftaya yükselişle başladı. Bu galibiyetle Galatasaray şampiyonluk yolunda zor bir engeli daha geride bırakırken, Trabzonspor Sportif Yatırım Ticaret AŞ hisseleri ise lider Başakşehir ile puan farkının 11'e çıkmasının ardından haftaya yatay başladı. Kendi sahasında Trabzonspor'dan aldığı 3 puanla Spor Toto Süper Lig'deki toplam puanını 39'ya çıkaran Galatasaray, Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. Borsa İstanbul'da Galatasaray hisseleri açılışın ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 4,86 primle 1,51 lira seviyesinde dengelenirken, aynı dakikalarda Trabzonspor hisseleri yatay seyirle 1,21 lirada bulunuyor. Borsada işlem gören diğer spor şirketlerinden Beşiktaş hisseleri yüzde 1,60 değer kazancıyla 1,85 liradan, Fenerbahçe hisseleri de yüzde 1,20 azalışla 7,40 liradan işlem görüyor.



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