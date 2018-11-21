Galatasaray aradığı stoperi İngiltere'de buldu! Manchester City forması giyen...

Devre arası hücumun yanı sıra savunmaya takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da Eliaquim Mangala'ya kanca attı.

G.Saray'da teknik heyet ve scout ekibi, 2019'da sözleşmesi bitecek olan Fransız stoperi mercek altına aldı.

Mangala bombası!

Sarı-Kırmızılı teknik heyet ve scout ekibinin sezon sonunda Manchester City ile sözleşmesi bitecek olan Fransız yıldızı gündemine aldığı öğrenildi.

Sezon başında Pep Guardiola'nın takımda düşünmediği Mangala gelen transfer tekliflerini kabul etmeyince mecburen takımda kalmıştı.

Fatih Terim onay verirse transfer edilecek

Bu sezon hiçbir resmi maçta forma giyemeyen 27 yaşındaki stoperle ilgili Fatih Terim'den olumlu geri dönüş olursa devre arasında teklif yapılacak.

Mangala'nın ismi sezon başında Fenerbahçe ile da sıkça anılmış ancak transfer gerçekleşmemişti.

(Takvim)