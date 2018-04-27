Galatasaray antrenmanında Aysel Uçkan sürprizi

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koordinasyon ve hareketlilik çalışmasıyla başlandı. Daha sonra beşe iki dar alan oyunu oynandı.

Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik çalışma gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı. Sarı-kırmızılıların bugünkü antrenmanında Fatih Terim'in isteği ile A Takım Atletik Performans departmanında çalışacak olan Aysel Uçkan da yer aldı.

Kıbrıs doğumlu olan ve ilk öğrenimini burada tamamlayan Uçkan, lisans eğitimini Galler'deki Swansea Üniversitesi Spor ve Egzersiz Bilimleri bölümünü bitirdikten sonra İngiltere Premier League ekiplerinden Swansea City Futbol Kulübü kadın futbol takımında bir sezon maç ve performans analisti olarak görev yaptı.

Galatasaray, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıklarını Cumartesi akşamı saat 17.00'de yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele için Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girecek.

İskoçya'daki Glasgow Üniversitesi'nde Spor Bilimleri ve Sporcu Sağlığı üzerine yüksek lisansını gerçekleştiren Aysel Uçkan, son yedi ayda ise Galatasaray Futbol Akademisi bünyesinde bulunuyordu.