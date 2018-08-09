THY - 66 TL Ağustos - İzmir
0553 313 94 23

Galatasaray, Andre Silva'dan vaz mı geçti?

Galatasaray, Andre Silva'ya diğer takımlar tarafından yapılan yüksek teklifler nedeniyle alternatif isimlere yöneldi

09 Ağustos 2018 Perşembe 11:21
Galatasaray, Andre Silva'dan vaz mı geçti?

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim’in gözdesi Andre Silva için sarı kırmızılı takım iyice gerilere düştü. 

20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF YAPILDI

Portekizli oyuncuya Wolves’tan sonra Sevilla da 20 milyon Euro’luk bir teklifle talip oldu . Zaten menajeri Jorge Mendes’in Galatasaray’a değil de İngiltere’ye götürmek istediği 22 yaşındaki golcü için rakamlar çılgın seviyelere çıkınca Galatasaray diğer alternatiflere yöneldi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 11:21
  1. Andre Silva
  2. Galatasaray

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    WhatsApp kullananlara kötü haber! Tespit edildi
    1. WhatsApp kullananlara kötü haber!..
    2. Rusya ABD'ye fena patladı! 'Kesinlikle..
    3. FB Bursaspor maçın hakemi kim oldu?
    4. Satış için gittiği tapu dairesinde şok..
    5. Kuzey Koreli bakan Tahran'da!..
    6. Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne..
    7. Berat Albayrak yeni ekonomi modelini..
    8. Fuat Oktay'dan sel felaketi açıklaması
    9. Süper Lig yarın başlıyor! İşte ilk..
    10. Ankara'da çay yüklü tır şarampole..
    11. Beşiktaş BJK Galatasaray GS derbi maçı..
    12. "Askerimiz ölümden korkuyor... Bu..
    13. Tarihi Artuklu Hamamı yeni yerine..
    14. 'Taksit yasağı gözden geçirilecek'
    15. Şiddetli yağış: Belediyeler anons..
    16. Ümit Öztürk Galatasaray Ankaragücü..
    17. İstanbul'da uyuşturucuyu kaftana..
    18. Alarm verildi! Belediyeler halkı..
    19. Andaval Kilisesi'nde 22 yıldır devam..
    20. Uykusuz yola çıkmayın!
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları
    THY personel alımı başvuru formu 2018 THY son dakika alımları