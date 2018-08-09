Galatasaray, Andre Silva'dan vaz mı geçti?
Galatasaray, Andre Silva'ya diğer takımlar tarafından yapılan yüksek teklifler nedeniyle alternatif isimlere yöneldi09 Ağustos 2018 Perşembe 11:21
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim’in gözdesi Andre Silva için sarı kırmızılı takım iyice gerilere düştü.
20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF YAPILDI
Portekizli oyuncuya Wolves’tan sonra Sevilla da 20 milyon Euro’luk bir teklifle talip oldu . Zaten menajeri Jorge Mendes’in Galatasaray’a değil de İngiltere’ye götürmek istediği 22 yaşındaki golcü için rakamlar çılgın seviyelere çıkınca Galatasaray diğer alternatiflere yöneldi.
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