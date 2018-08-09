Galatasaray, Andre Silva'dan vaz mı geçti?

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim’in gözdesi Andre Silva için sarı kırmızılı takım iyice gerilere düştü.

20 MİLYON EURO'LUK TEKLİF YAPILDI

Portekizli oyuncuya Wolves’tan sonra Sevilla da 20 milyon Euro’luk bir teklifle talip oldu . Zaten menajeri Jorge Mendes’in Galatasaray’a değil de İngiltere’ye götürmek istediği 22 yaşındaki golcü için rakamlar çılgın seviyelere çıkınca Galatasaray diğer alternatiflere yöneldi.