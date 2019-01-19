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Futboldaki yolsuzluğu ortaya çıkaran gazeteci öldürüldü

Gana futbolunda yaşanan yolsuzluğu ortaya çıkararak gazeteci Ahmed Hussein-Suale, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

19 Ocak 2019 Cumartesi 12:11
Futboldaki yolsuzluğu ortaya çıkaran gazeteci öldürüldü

Gana futbolundaki yolsuzluğu ortaya çıkaran 34 yaşındaki gazeteci Ahmed Hussein-Suale, Accra şehrindeki evine giderken kimliği belirsiz kişiler tarafından vurularak öldürüldü. Polis, Hussein'in göğsüne ve boynuna ateş ederek öldürüldüğünü söyledi. Ülkede basın emekçileri, olayı protesto edip gazetecilerin korunmasını istedi.

Hakem ömür boyu men cezası almıştı

Geçen sene futbolda yaşanan yolsuzluk skandalı sonrası Gana Futbol Federasyonu Başkanı istifa etmek zorunda kalmış ve çok sayıda Federasyon yetkilisi, futbolcu ve hakem ömür boyu men cezası almıştı.

Bir milletvekili tarafından tehdit edilmişti

Gana Cumhurbaşkanı da cinayeti şiddetle kınayıp saldırganın adalet önüne çıkarılması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Futboldaki yolsuzluğu ortaya çıkaran Ahmed Hussein-Suale, Nana Akufo Addos's partisine mensup bir milletvekili tarafından tehdit edilmişti. 34 yaşındaki gazeteci de bunun üzerine polise şikayette bulunmuştu.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 12:11
  1. Gana Futbol Federasyonu
  2. Gana
  3. Ahmed Hussein-Suale
  4. Accra şehri

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