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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Kupada son 16 turunun kura çekimi, 21 Aralık Cuma günü yapılacak

17 Aralık 2018 Pazartesi 12:40
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turunun eşleşmeleri, 21 Aralık Cuma günü yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre kupada son 16 turunun kura çekimi, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 11.00'de gerçekleştirilecek kura çekimine federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

Kupada 5. turu geçen 16 takımın katılacağı ve çift maç eleme sisteminin uygulanacağı Ziraat Türkiye Kupası'nın son 16 turunda, ilk maçlar 15, 16 ve 17 Ocak 2019'ta, rövanş mücadeleleri ise 22, 23 ve 24 Ocak 2019'ta oynanacak.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 12:40
  1. Futbol
  2. kura çekimi
  3. son 16 turu
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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