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Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

- Kupada 5. turda yarın oyanacak rövanş maçlarının hakemleri belli oldu

17 Aralık 2018 Pazartesi 09:51
Futbol: Ziraat Türkiye Kupası


İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunda yarın oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

13.00 1461 Trabzon-Ümraniyespor: Murat Erdoğan

13.45 MKE Ankaragücü-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Serkan Çınar

15.00 Balıkesirspor Baltok-Çaykur Rizespor: Koray Gençerler

17.00 Göztepe-Nazilli Belediyespor: Tugay Kaan Numanoğlu

19.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu

20.30 Galatasaray-Keçiörengücü: Özgür Yankaya


Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 09:51
  1. 5. tur
  2. Futbol
  3. Ziraat Türkiye Kupası

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