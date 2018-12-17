Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
- Kupada 5. turda yarın oyanacak rövanş maçlarının hakemleri belli oldu17 Aralık 2018 Pazartesi 09:51
İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turunda yarın oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, yarın oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler şunlar:
13.00 1461 Trabzon-Ümraniyespor: Murat Erdoğan
13.45 MKE Ankaragücü-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Serkan Çınar
15.00 Balıkesirspor Baltok-Çaykur Rizespor: Koray Gençerler
17.00 Göztepe-Nazilli Belediyespor: Tugay Kaan Numanoğlu
19.00 Medipol Başakşehir-Adana Demirspor: Mustafa Öğretmenoğlu
20.30 Galatasaray-Keçiörengücü: Özgür Yankaya
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