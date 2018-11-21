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Futbol: UEFA Uluslar Ligi

- Ligde grup maçları sona erdi

21 Kasım 2018 Çarşamba 00:52
Futbol: UEFA Uluslar Ligi

İSTANBUL (AA) - UEFA Uluslar Ligi'nde grup maçları tamamlandı.

UEFA'nın milli takımlar düzeyindeki yeni organizasyonunun 6. haftasında A, B, C ve D liglerinde 7 maç yapıldı.

A Ligi 3. Grup'ta yarı finale kalmayı daha önce garantileyen lider Portekiz, Polonya ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye'nin son sırada kalarak bir alt lige düştüğü B Ligi 2. Grup'ta İsveç, evinde Rusya'yı 2-0 mağlup etti. Yedişer puanlı iki takımdan İsveç, Rusya'yı ikili averajla geride bıraktı ve A Ligi'ne yükseldi.

C Ligi 1. Grup'ta İskoçya, sahasında İsrail'i 3-2 yendi. Bu sonuçla puanını 9 yapan İskoçya, B Ligi'ne çıktı. Grupta Arnavutluk, 3 puanla son sırada kalarak D Ligi'ne düştü.

Sırbistan, C Ligi 4. Grup maçında ağırladığı Litvanya'yı 4-1 yenerek 14 puana ulaştı ve adını B Ligi'ne yazdırdı. Sırbistan'da Beşiktaşlı futbolcu Adem Ljajic, takımının son golünü kaydetti. Grupta puanı bulunmayan son sıradaki Litvanya ise bir alt lige geriledi.

D Ligi 3. Grup'ta Kosova, Azerbaycan'ı 4-0'lık skorla geçerek puanını 14'e çıkardı ve C Ligi'ne yükselen takım oldu.

Alınan sonuçlar şöyle:

- A Ligi

3. Grup: Portekiz-Polonya: 1-1


- B Ligi

2. Grup: İsveç-Rusya: 2-0


- C Ligi

1. Grup: İskoçya-İsrail: 3-2

4. Grup: Sırbistan-Litvanya: 4-1

Karadağ-Romanya: 0-1


- D Ligi

3. Grup: Malta-Faroe Adaları: 1-1

Kosova-Azerbaycan: 4-0



Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 00:52
  1. Futbol
  2. İsveç
  3. Rusya
  4. UEFA Uluslar Ligi

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