Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi - Medipol Başakşehir'in de mücadele edeceği 3. ön eleme turunda ilk maçlar, yarın ve 7 Ağustos Çarşamba günü oynanacak

ANKARA (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. ön eleme turunun ilk ayağı, yarın ve 7 Ağustos Çarşamba günü yapılacak. Medipol Başakşehir, 7 Ağustos Çarşamba günü saat 20.45'te Yunanistan'ın Olympiakos takımını konuk edecek. Play-off turuna yükselecek ekipler, 13 Ağustos'taki rövanşların ardından belli olacak. Maç programı TSİ şöyle: Yarın: 20.00 PAOK (Yunanistan) - Ajax (Hollanda) 20.00 APOEL (Kıbrıs Rum Kesimi) - Karabağ (Azerbaycan) 21.00 Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Ferencvaros (Macaristan) 21.30 Club Brugge (Belçika) - Dinamo Kiev (Ukrayna) 21.45 Kızılyıldız (Sırbistan) - Kopenhag (Danimarka)

7 Ağustos Çarşamba: 20.00 Krasnodar (Rusya) - Porto (Portekiz) 20.45 Medipol Başakşehir - Olympiakos (Yunanistan) 21.00 Basel (İsviçre) - LASK (Avusturya) 21.00 Cluj (Romanya) - Celtic (İskoçya) 21.15 Maribor (Slovenya) - Rosenborg (Norveç)

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