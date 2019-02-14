Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi





İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçlarında Real Madrid, deplasmanda Ajax'ı 2-1, Tottenham da sahasında Borussia Dortmund'u 3-0 yendi.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna, 2 karşılaşmayla devam edildi.

Johan Cruyff Arena'da Hollanda ekibi Ajax'a konuk olan turnuvanın son şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid, 60. dakikada Karim Benzema ve 87. dakikada Marco Asensio'nun golleriyle mücadeleyi 2-1 kazandı. Ev sahibi takımın tek golünü, 75. dakikada Hakim Ziyech kaydetti.

Öte yandan Real Madrid'in kaptanı Sergio Ramos, takımının formasıyla 600. maçına çıktı. Benzema ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 60. golünü attı.

Bu arada karşılaşmanın 37. dakikasında Ajax'ta Nicolas Tagliafico'nun attığı gol, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminden faydalanılarak iptal edildi. Pozisyonun tekrarını izleyen hakem Damir Skomina, Tadic'in ofsaytta olduğunu belirleyerek golün iptaline karar verdi. Böylece organizasyonda son 16 turundan itibaren kullanılmaya başlanan VAR sisteminin yardımıyla Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir gol iptal edilmiş oldu.

Günün diğer maçında ise İngiltere'nin Tottenham takımı, Wembley Stadı'nda ağırladığı Almanya ekibi Borussia Dortmund'u 47. dakikada Son Heung-Min, 83. dakikada Jan Vertonghen ve 86. dakikada Fernando Llorente'nin attığı gollerle 3-0'lık skorla geçti.

Borussia Dortmund'da milli futbolcu Ömer Toprak, mücadelede 90 dakika forma giydi.

İki karşılaşmanın rövanşı da 5 Mart'ta oynanacak.