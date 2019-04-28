Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

- Ligde 33. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon ile 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor TFF 2. Lig'e yükselirken, 2. Grup'ta Adıyaman 1954 küme düştü
28 Nisan 2019 Pazar 18:28
İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 33. hafta maçlarının tamamlanmasıyla 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon ile 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor TFF 2. Lig'e yükseldi.
Ligin 33. hafta müsabakasında deplasmanda Nevşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Hekimoğlu Trabzon, puanını 66'ya yükselterek son hafta öncesi en yakın rakibi Nazilli Belediyespor'un 4 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.
2. Grup'ta ise Kırşehir Belediyespor sahasında Bergama Belediyespor'u 3-1 yenerek en yakın rakibi Esenler Erokspor'un 4 puan önünde ipi göğüsledi. Aynı grupta Kemerspor 2003'e 2-1 yenilen Adıyaman 1954 ise küme düştü.
- Puan durumu
1. Grup:
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
------------------------------
---
---
---
---
---
---
---
---
1.
HEKİMOĞLU TRABZON
31
18
12
1
46
15
31
66
2.
NAZİLLİ BELEDİYESPOR
31
16
14
1
53
26
27
62
3.
TİRE 1922
31
15
11
5
45
26
19
56
4.
NEVŞEHİR BELEDİYESPOR
31
15
9
7
48
29
19
54
5.
ERGENE VELİMEŞESPOR
32
13
11
8
43
33
10
50
6.
KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR
31
11
8
12
42
44
-2
41
7.
ARTVİN HOPASPOR
31
9
12
10
30
31
-1
39
8.
YOMRASPOR
31
10
9
12
38
43
-5
39
9.
ŞİLE YILDIZSPOR
31
11
5
15
45
44
1
38
10.
BATMAN PETROLSPOR
31
10
8
13
35
42
-7
38
11.
ERZİN BELEDİYESPOR
31
7
16
8
45
40
5
37
12.
ERBAASPOR
31
8
13
10
34
35
-1
37
13.
KOZAN BELEDİYESPOR
31
9
10
12
27
34
-7
37
14.
SİLİVRİSPOR
31
9
9
13
27
29
-2
36
15.
GEBZESPOR
31
7
13
11
30
37
-7
34
16.
BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR
31
9
7
15
34
45
-11
34
17.
KÖRFEZSPOR
31
1
5
25
15
84
-69
8
2. Grup:
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
---------------------------------
---
---
---
---
---
---
---
---
1.
KIRŞEHİR BELEDİYESPOR
33
18
9
6
52
32
20
63
2.
ESENLER EROKSPOR
33
15
14
4
54
30
24
59
3.
VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
33
15
12
6
54
27
27
57
4.
KIZILCABÖLÜKSPOR
33
15
10
8
59
36
23
55
5.
KARŞIYAKA
33
14
10
9
37
32
5
52
6.
ALTINDAĞ BELEDİYESPOR
33
13
12
8
41
30
11
51
7.
YENİ ORDUSPOR
33
13
7
13
49
36
13
46
8.
HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR
33
12
9
12
33
43
-10
45
9.
OSMANİYESPOR
33
11
11
11
40
39
1
44
10.
PAZARSPOR
33
11
11
11
36
41
-5
44
11.
DÜZCESPOR
33
12
7
14
35
38
-3
43
12.
SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR
33
11
9
13
30
37
-7
42
13.
KEMERSPOR 2003
33
12
6
15
34
43
-9
42
14.
ELAZİZ BELEDİYESPOR
33
10
11
12
34
48
-14
41
15.
OFSPOR
33
10
9
14
34
39
-5
39
16.
ADIYAMAN 1954
33
8
10
15
31
48
-17
34
17.
ALİBEYKÖYSPOR
33
8
9
16
37
47
-10
33
18.
BERGAMA BELEDİYESPOR
33
3
6
24
25
69
-44
15
3. Grup:
Takımlar
O
G
B
M
A
Y
AV
P
--------------------------
---
---
---
---
---
---
---
---
1.
BAYBURT İL ÖZEL İDARE
33
19
8
6
45
21
24
65
2.
KARACABEY BELEDİYESPOR
33
17
7
9
43
36
7
58
3.
KOCAELİSPOR
33
16
7
10
39
31
8
55
4.
YENİ ÇORUMSPOR
33
15
7
11
42
31
11
52
5.
SERİK BELEDİYESPOR
33
13
13
7
38
33
5
52
6.
PAYASSPOR
33
14
6
13
32
36
-4
48
7.
TURGUTLUSPOR
33
13
7
13
46
46
0
46
8.
ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR
33
13
6
14
44
38
6
45
9.
DİYARBEKİRSPOR
33
12
8
13
38
40
-2
44
10.
HALİDE EDİP ADIVARSPOR
33
10
13
10
36
38
-2
43
11.
MUĞLASPOR
33
11
9
13
30
30
0
42
12.
FATSA BELEDİYESPOR
33
9
12
12
32
36
-4
39
13.
ANKARA ADLİYESPOR
33
8
14
11
36
35
1
38
14.
1461 TRABZON
33
8
13
12
31
38
-7
37
15.
CİZRESPOR
33
7
16
10
29
37
-8
37
16.
GÖLCÜKSPOR
33
8
13
12
23
31
-8
37
17.
BAĞCILARSPOR
33
8
11
14
36
43
-7
35
18.
BUCASPOR
33
6
10
17
33
53
-20
28
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