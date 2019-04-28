Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm - Ligde 33. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon ile 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor TFF 2. Lig'e yükselirken, 2. Grup'ta Adıyaman 1954 küme düştü

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 33. hafta maçlarının tamamlanmasıyla 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon ile 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor TFF 2. Lig'e yükseldi. Ligin 33. hafta müsabakasında deplasmanda Nevşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Hekimoğlu Trabzon, puanını 66'ya yükselterek son hafta öncesi en yakın rakibi Nazilli Belediyespor'un 4 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti. 2. Grup'ta ise Kırşehir Belediyespor sahasında Bergama Belediyespor'u 3-1 yenerek en yakın rakibi Esenler Erokspor'un 4 puan önünde ipi göğüsledi. Aynı grupta Kemerspor 2003'e 2-1 yenilen Adıyaman 1954 ise küme düştü.

- Puan durumu

1. Grup: Takımlar O G B M A Y AV P ------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- --- 1. HEKİMOĞLU TRABZON 31 18 12 1 46 15 31 66 2. NAZİLLİ BELEDİYESPOR 31 16 14 1 53 26 27 62 3. TİRE 1922 31 15 11 5 45 26 19 56 4. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR 31 15 9 7 48 29 19 54 5. ERGENE VELİMEŞESPOR 32 13 11 8 43 33 10 50 6. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR 31 11 8 12 42 44 -2 41 7. ARTVİN HOPASPOR 31 9 12 10 30 31 -1 39 8. YOMRASPOR 31 10 9 12 38 43 -5 39 9. ŞİLE YILDIZSPOR 31 11 5 15 45 44 1 38 10. BATMAN PETROLSPOR 31 10 8 13 35 42 -7 38 11. ERZİN BELEDİYESPOR 31 7 16 8 45 40 5 37 12. ERBAASPOR 31 8 13 10 34 35 -1 37 13. KOZAN BELEDİYESPOR 31 9 10 12 27 34 -7 37 14. SİLİVRİSPOR 31 9 9 13 27 29 -2 36 15. GEBZESPOR 31 7 13 11 30 37 -7 34 16. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR 31 9 7 15 34 45 -11 34 17. KÖRFEZSPOR 31 1 5 25 15 84 -69 8



2. Grup: Takımlar O G B M A Y AV P --------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR 33 18 9 6 52 32 20 63 2. ESENLER EROKSPOR 33 15 14 4 54 30 24 59 3. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 33 15 12 6 54 27 27 57 4. KIZILCABÖLÜKSPOR 33 15 10 8 59 36 23 55 5. KARŞIYAKA 33 14 10 9 37 32 5 52 6. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR 33 13 12 8 41 30 11 51 7. YENİ ORDUSPOR 33 13 7 13 49 36 13 46 8. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR 33 12 9 12 33 43 -10 45 9. OSMANİYESPOR 33 11 11 11 40 39 1 44 10. PAZARSPOR 33 11 11 11 36 41 -5 44 11. DÜZCESPOR 33 12 7 14 35 38 -3 43 12. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR 33 11 9 13 30 37 -7 42 13. KEMERSPOR 2003 33 12 6 15 34 43 -9 42 14. ELAZİZ BELEDİYESPOR 33 10 11 12 34 48 -14 41 15. OFSPOR 33 10 9 14 34 39 -5 39 16. ADIYAMAN 1954 33 8 10 15 31 48 -17 34 17. ALİBEYKÖYSPOR 33 8 9 16 37 47 -10 33 18. BERGAMA BELEDİYESPOR 33 3 6 24 25 69 -44 15



3. Grup: Takımlar O G B M A Y AV P -------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE 33 19 8 6 45 21 24 65 2. KARACABEY BELEDİYESPOR 33 17 7 9 43 36 7 58 3. KOCAELİSPOR 33 16 7 10 39 31 8 55 4. YENİ ÇORUMSPOR 33 15 7 11 42 31 11 52 5. SERİK BELEDİYESPOR 33 13 13 7 38 33 5 52 6. PAYASSPOR 33 14 6 13 32 36 -4 48 7. TURGUTLUSPOR 33 13 7 13 46 46 0 46 8. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR 33 13 6 14 44 38 6 45 9. DİYARBEKİRSPOR 33 12 8 13 38 40 -2 44 10. HALİDE EDİP ADIVARSPOR 33 10 13 10 36 38 -2 43 11. MUĞLASPOR 33 11 9 13 30 30 0 42 12. FATSA BELEDİYESPOR 33 9 12 12 32 36 -4 39 13. ANKARA ADLİYESPOR 33 8 14 11 36 35 1 38 14. 1461 TRABZON 33 8 13 12 31 38 -7 37 15. CİZRESPOR 33 7 16 10 29 37 -8 37 16. GÖLCÜKSPOR 33 8 13 12 23 31 -8 37 17. BAĞCILARSPOR 33 8 11 14 36 43 -7 35 18. BUCASPOR 33 6 10 17 33 53 -20 28





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