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Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

- Ligde 33. hafta maçlarının ardından 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon ile 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor TFF 2. Lig'e yükselirken, 2. Grup'ta Adıyaman 1954 küme düştü

28 Nisan 2019 Pazar 18:28
Futbol: TFF 3. Lig'de görünüm

İSTANBUL (AA) - TFF 3. Lig'de 33. hafta maçlarının tamamlanmasıyla 1. Grup'ta Hekimoğlu Trabzon ile 2. Grup'ta Kırşehir Belediyespor TFF 2. Lig'e yükseldi.

Ligin 33. hafta müsabakasında deplasmanda Nevşehir Belediyespor'u 1-0 mağlup eden Hekimoğlu Trabzon, puanını 66'ya yükselterek son hafta öncesi en yakın rakibi Nazilli Belediyespor'un 4 puan önünde şampiyonluğunu ilan etti.

2. Grup'ta ise Kırşehir Belediyespor sahasında Bergama Belediyespor'u 3-1 yenerek en yakın rakibi Esenler Erokspor'un 4 puan önünde ipi göğüsledi. Aynı grupta Kemerspor 2003'e 2-1 yenilen Adıyaman 1954 ise küme düştü.


- Puan durumu

1. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------ --- --- --- --- --- --- --- ---
1. HEKİMOĞLU TRABZON31 18 12 1 46 15 31 66
2. NAZİLLİ BELEDİYESPOR31 16 14 1 53 26 27 62
3. TİRE 192231 15 11 5 45 26 19 56
4. NEVŞEHİR BELEDİYESPOR31 15 9 7 48 29 19 54
5. ERGENE VELİMEŞESPOR32 13 11 8 43 33 10 50
6. KARBEL KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR31 11 8 12 42 44 -2 41
7. ARTVİN HOPASPOR31 9 12 10 30 31 -1 39
8. YOMRASPOR31 10 9 12 38 43 -5 39
9. ŞİLE YILDIZSPOR31 11 5 15 45 44 1 38
10. BATMAN PETROLSPOR31 10 8 13 35 42 -7 38
11. ERZİN BELEDİYESPOR31 7 16 8 45 40 5 37
12. ERBAASPOR31 8 13 10 34 35 -1 37
13. KOZAN BELEDİYESPOR31 9 10 12 27 34 -7 37
14. SİLİVRİSPOR31 9 9 13 27 29 -2 36
15. GEBZESPOR31 7 13 11 30 37 -7 34
16. BÜYÜKÇEKMECE TEPECİKSPOR31 9 7 15 34 45 -11 34
17. KÖRFEZSPOR31 1 5 25 15 84 -69 8


2. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
--------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KIRŞEHİR BELEDİYESPOR33 18 9 6 52 32 20 63
2. ESENLER EROKSPOR33 15 14 4 54 30 24 59
3. VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR33 15 12 6 54 27 27 57
4. KIZILCABÖLÜKSPOR33 15 10 8 59 36 23 55
5. KARŞIYAKA33 14 10 9 37 32 5 52
6. ALTINDAĞ BELEDİYESPOR33 13 12 8 41 30 11 51
7. YENİ ORDUSPOR33 13 7 13 49 36 13 46
8. HÜSEYİN KOÇER İNŞAAT ÇATALCASPOR33 12 9 12 33 43 -10 45
9. OSMANİYESPOR33 11 11 11 40 39 1 44
10. PAZARSPOR33 11 11 11 36 41 -5 44
11. DÜZCESPOR33 12 7 14 35 38 -3 43
12. SULTANBEYLİ BELEDİYESPOR33 11 9 13 30 37 -7 42
13. KEMERSPOR 200333 12 6 15 34 43 -9 42
14. ELAZİZ BELEDİYESPOR33 10 11 12 34 48 -14 41
15. OFSPOR33 10 9 14 34 39 -5 39
16. ADIYAMAN 195433 8 10 15 31 48 -17 34
17. ALİBEYKÖYSPOR33 8 9 16 37 47 -10 33
18. BERGAMA BELEDİYESPOR33 3 6 24 25 69 -44 15


3. Grup:

TakımlarOGBMAYAVP
-------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. BAYBURT İL ÖZEL İDARE33 19 8 6 45 21 24 65
2. KARACABEY BELEDİYESPOR33 17 7 9 43 36 7 58
3. KOCAELİSPOR33 16 7 10 39 31 8 55
4. YENİ ÇORUMSPOR33 15 7 11 42 31 11 52
5. SERİK BELEDİYESPOR33 13 13 7 38 33 5 52
6. PAYASSPOR33 14 6 13 32 36 -4 48
7. TURGUTLUSPOR33 13 7 13 46 46 0 46
8. ANAGOLD 24 ERZİNCANSPOR33 13 6 14 44 38 6 45
9. DİYARBEKİRSPOR33 12 8 13 38 40 -2 44
10. HALİDE EDİP ADIVARSPOR33 10 13 10 36 38 -2 43
11. MUĞLASPOR33 11 9 13 30 30 0 42
12. FATSA BELEDİYESPOR33 9 12 12 32 36 -4 39
13. ANKARA ADLİYESPOR33 8 14 11 36 35 1 38
14. 1461 TRABZON33 8 13 12 31 38 -7 37
15. CİZRESPOR33 7 16 10 29 37 -8 37
16. GÖLCÜKSPOR33 8 13 12 23 31 -8 37
17. BAĞCILARSPOR33 8 11 14 36 43 -7 35
18. BUCASPOR33 6 10 17 33 53 -20 28


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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 18:28
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