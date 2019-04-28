Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm - TFF 2. Lig 33. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor şampiyonluğunu ilan ederken, Beyaz Grup'ta Keçiörengücü son haftaya lider girdi- Kırmızı Grup'ta küme düşen ikinci takım Tokatspor oldu



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. TFF 2. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, sahasında Şanlıurfaspor 0-0 berabere kalarak puanını 68'e yükseltti. Grupta ikinci sırada yer alan 65 puanlı Fatih Karagümrük'ün ikili averajda önünde olan Menemen Belediyespor, bitime bir maç kala şampiyonluğunu ilan ederek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi. Kırmızı Grup'ta Tokatspor sahasında Konya Anadolu Selçukspor'a 1-0 yenildi ve Darıca Gençlerbirliği'nden sonra küme düşen ikinci ekip oldu. Beyaz Grup'ta ise şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Rakiplerini yenen Keçiörengücü 73 puanla liderliğini devam ettirirken, Kastamonuspor 1966, 71 puanla 2. sırada takibini sürdürdü.

- Kırmızı Grup

Takımlar O G B M A Y AV P ------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. MENEMEN BELEDİYESPOR 33 20 8 5 73 42 31 68 2. FATİH KARAGÜMRÜK 33 20 5 8 52 34 18 65 3. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 33 16 11 6 63 28 35 59 4. TUZLASPOR 33 16 10 7 56 24 32 58 5. ŞANLIURFASPOR 33 15 10 8 47 32 15 55 6. ETİMESGUT BELEDİYESPOR 33 15 7 11 42 41 1 52 7. PENDİKSPOR 33 13 9 11 48 45 3 48 8. KIRKLARELİSPOR 33 12 8 13 46 40 6 44 9. SİVAS BELEDİYESPOR 33 12 8 13 49 51 -2 44 10. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR 33 11 9 13 36 45 -9 42 11. BAK SPOR 33 9 13 11 37 54 -17 40 12. TARSUS İDMANYURDU 33 10 9 14 45 52 -7 39 13. KAHRAMANMARAŞSPOR 33 10 8 15 35 48 -13 38 14. FETHİYESPOR 33 7 14 12 34 38 -4 35 15. BANDIRMASPOR BALTOK 33 9 8 16 44 56 -12 35 16. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR 33 7 13 13 46 57 -11 34 17. TOKATSPOR 33 6 12 15 28 43 -15 30 18. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ 33 5 6 22 25 76 -51 21 - Beyaz Grup

Takımlar O G B M A Y AV P ----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- 1. KEÇİÖRENGÜCÜ 33 22 7 4 64 24 40 73 2. KASTAMONUSPOR 1966 33 22 5 6 65 22 43 71 3. YILPORT SAMSUNSPOR 33 21 7 5 57 25 32 70 4. SAKARYASPOR 33 20 9 4 63 28 35 69 5. SARIYER 33 20 8 5 55 29 26 68 6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR 33 15 8 10 50 33 17 53 7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR 33 15 4 14 53 46 7 49 8. AMED SPORTİF FAALİYETLER 33 14 7 12 44 41 3 49 9. İNEGÖLSPOR 33 13 5 15 44 47 -3 44 10. EYÜPSPOR 33 11 10 12 47 46 1 43 11. GÜMÜŞHANESPOR 33 9 13 11 40 40 0 40 12. UTAŞ UŞAKSPOR 33 8 13 12 37 38 -1 37 13. NİĞDE ANADOLU 33 9 9 15 36 45 -9 36 14. ANKARA DEMİRSPOR 33 9 6 18 35 49 -14 33 15. HACETTEPE 33 7 11 15 43 56 -13 32 16. BAYRAMPAŞA 33 7 9 17 31 53 -22 30 17. MANİSASPOR 33 4 3 26 31 95 -64 0 18. GAZİANTEPSPOR 33 3 2 28 11 89 -78 -34 Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 45 puanı silinmiştir.

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