Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm
- TFF 2. Lig 33. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor şampiyonluğunu ilan ederken, Beyaz Grup'ta Keçiörengücü son haftaya lider girdi- Kırmızı Grup'ta küme düşen ikinci takım Tokatspor oldu28 Nisan 2019 Pazar 18:39
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
TFF 2. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, sahasında Şanlıurfaspor 0-0 berabere kalarak puanını 68'e yükseltti. Grupta ikinci sırada yer alan 65 puanlı Fatih Karagümrük'ün ikili averajda önünde olan Menemen Belediyespor, bitime bir maç kala şampiyonluğunu ilan ederek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.
Kırmızı Grup'ta Tokatspor sahasında Konya Anadolu Selçukspor'a 1-0 yenildi ve Darıca Gençlerbirliği'nden sonra küme düşen ikinci ekip oldu.
Beyaz Grup'ta ise şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Rakiplerini yenen Keçiörengücü 73 puanla liderliğini devam ettirirken, Kastamonuspor 1966, 71 puanla 2. sırada takibini sürdürdü.
- Kırmızı Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-------------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|MENEMEN BELEDİYESPOR
|33
|20
|8
|5
|73
|42
|31
|68
|2.
|FATİH KARAGÜMRÜK
|33
|20
|5
|8
|52
|34
|18
|65
|3.
|MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR
|33
|16
|11
|6
|63
|28
|35
|59
|4.
|TUZLASPOR
|33
|16
|10
|7
|56
|24
|32
|58
|5.
|ŞANLIURFASPOR
|33
|15
|10
|8
|47
|32
|15
|55
|6.
|ETİMESGUT BELEDİYESPOR
|33
|15
|7
|11
|42
|41
|1
|52
|7.
|PENDİKSPOR
|33
|13
|9
|11
|48
|45
|3
|48
|8.
|KIRKLARELİSPOR
|33
|12
|8
|13
|46
|40
|6
|44
|9.
|SİVAS BELEDİYESPOR
|33
|12
|8
|13
|49
|51
|-2
|44
|10.
|ZONGULDAK KÖMÜRSPOR
|33
|11
|9
|13
|36
|45
|-9
|42
|11.
|BAK SPOR
|33
|9
|13
|11
|37
|54
|-17
|40
|12.
|TARSUS İDMANYURDU
|33
|10
|9
|14
|45
|52
|-7
|39
|13.
|KAHRAMANMARAŞSPOR
|33
|10
|8
|15
|35
|48
|-13
|38
|14.
|FETHİYESPOR
|33
|7
|14
|12
|34
|38
|-4
|35
|15.
|BANDIRMASPOR BALTOK
|33
|9
|8
|16
|44
|56
|-12
|35
|16.
|KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR
|33
|7
|13
|13
|46
|57
|-11
|34
|17.
|TOKATSPOR
|33
|6
|12
|15
|28
|43
|-15
|30
|18.
|DARICA GENÇLERBİRLİĞİ
|33
|5
|6
|22
|25
|76
|-51
|21
- Beyaz Grup
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|-----------------------------
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|---
|1.
|KEÇİÖRENGÜCÜ
|33
|22
|7
|4
|64
|24
|40
|73
|2.
|KASTAMONUSPOR 1966
|33
|22
|5
|6
|65
|22
|43
|71
|3.
|YILPORT SAMSUNSPOR
|33
|21
|7
|5
|57
|25
|32
|70
|4.
|SAKARYASPOR
|33
|20
|9
|4
|63
|28
|35
|69
|5.
|SARIYER
|33
|20
|8
|5
|55
|29
|26
|68
|6.
|SANCAKTEPE BELEDİYESPOR
|33
|15
|8
|10
|50
|33
|17
|53
|7.
|BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR
|33
|15
|4
|14
|53
|46
|7
|49
|8.
|AMED SPORTİF FAALİYETLER
|33
|14
|7
|12
|44
|41
|3
|49
|9.
|İNEGÖLSPOR
|33
|13
|5
|15
|44
|47
|-3
|44
|10.
|EYÜPSPOR
|33
|11
|10
|12
|47
|46
|1
|43
|11.
|GÜMÜŞHANESPOR
|33
|9
|13
|11
|40
|40
|0
|40
|12.
|UTAŞ UŞAKSPOR
|33
|8
|13
|12
|37
|38
|-1
|37
|13.
|NİĞDE ANADOLU
|33
|9
|9
|15
|36
|45
|-9
|36
|14.
|ANKARA DEMİRSPOR
|33
|9
|6
|18
|35
|49
|-14
|33
|15.
|HACETTEPE
|33
|7
|11
|15
|43
|56
|-13
|32
|16.
|BAYRAMPAŞA
|33
|7
|9
|17
|31
|53
|-22
|30
|17.
|MANİSASPOR
|33
|4
|3
|26
|31
|95
|-64
|0
|18.
|GAZİANTEPSPOR
|33
|3
|2
|28
|11
|89
|-78
|-34
Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 45 puanı silinmiştir.
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