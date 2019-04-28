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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

- TFF 2. Lig 33. hafta maçlarının ardından Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor şampiyonluğunu ilan ederken, Beyaz Grup'ta Keçiörengücü son haftaya lider girdi- Kırmızı Grup'ta küme düşen ikinci takım Tokatspor oldu

28 Nisan 2019 Pazar 18:39
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, bitime 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

TFF 2. Lig'de 33. hafta maçları tamamlandı. Kırmızı Grup'ta Menemen Belediyespor, sahasında Şanlıurfaspor 0-0 berabere kalarak puanını 68'e yükseltti. Grupta ikinci sırada yer alan 65 puanlı Fatih Karagümrük'ün ikili averajda önünde olan Menemen Belediyespor, bitime bir maç kala şampiyonluğunu ilan ederek Spor Toto 1. Lig'e yükseldi.

Kırmızı Grup'ta Tokatspor sahasında Konya Anadolu Selçukspor'a 1-0 yenildi ve Darıca Gençlerbirliği'nden sonra küme düşen ikinci ekip oldu.

Beyaz Grup'ta ise şampiyonluk yarışı son haftaya kaldı. Rakiplerini yenen Keçiörengücü 73 puanla liderliğini devam ettirirken, Kastamonuspor 1966, 71 puanla 2. sırada takibini sürdürdü.


- Kırmızı Grup


TakımlarOGBMAYAVP
------------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. MENEMEN BELEDİYESPOR33 20 8 5 73 42 31 68
2. FATİH KARAGÜMRÜK33 20 5 8 52 34 18 65
3. MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR33 16 11 6 63 28 35 59
4. TUZLASPOR33 16 10 7 56 24 32 58
5. ŞANLIURFASPOR33 15 10 8 47 32 15 55
6. ETİMESGUT BELEDİYESPOR33 15 7 11 42 41 1 52
7. PENDİKSPOR33 13 9 11 48 45 3 48
8. KIRKLARELİSPOR33 12 8 13 46 40 6 44
9. SİVAS BELEDİYESPOR33 12 8 13 49 51 -2 44
10. ZONGULDAK KÖMÜRSPOR33 11 9 13 36 45 -9 42
11. BAK SPOR33 9 13 11 37 54 -17 40
12. TARSUS İDMANYURDU33 10 9 14 45 52 -7 39
13. KAHRAMANMARAŞSPOR33 10 8 15 35 48 -13 38
14. FETHİYESPOR33 7 14 12 34 38 -4 35
15. BANDIRMASPOR BALTOK33 9 8 16 44 56 -12 35
16. KONYA ANADOLU SELÇUKSPOR33 7 13 13 46 57 -11 34
17. TOKATSPOR33 6 12 15 28 43 -15 30
18. DARICA GENÇLERBİRLİĞİ33 5 6 22 25 76 -51 21

- Beyaz Grup


TakımlarOGBMAYAVP
----------------------------- --- --- --- --- --- --- --- ---
1. KEÇİÖRENGÜCÜ33 22 7 4 64 24 40 73
2. KASTAMONUSPOR 196633 22 5 6 65 22 43 71
3. YILPORT SAMSUNSPOR33 21 7 5 57 25 32 70
4. SAKARYASPOR33 20 9 4 63 28 35 69
5. SARIYER33 20 8 5 55 29 26 68
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR33 15 8 10 50 33 17 53
7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR33 15 4 14 53 46 7 49
8. AMED SPORTİF FAALİYETLER33 14 7 12 44 41 3 49
9. İNEGÖLSPOR33 13 5 15 44 47 -3 44
10. EYÜPSPOR33 11 10 12 47 46 1 43
11. GÜMÜŞHANESPOR33 9 13 11 40 40 0 40
12. UTAŞ UŞAKSPOR33 8 13 12 37 38 -1 37
13. NİĞDE ANADOLU33 9 9 15 36 45 -9 36
14. ANKARA DEMİRSPOR33 9 6 18 35 49 -14 33
15. HACETTEPE33 7 11 15 43 56 -13 32
16. BAYRAMPAŞA33 7 9 17 31 53 -22 30
17. MANİSASPOR33 4 3 26 31 95 -64 0
18. GAZİANTEPSPOR33 3 2 28 11 89 -78 -34

Not: Manisaspor'un 15, küme düşürülen Gaziantepspor'un ise 45 puanı silinmiştir.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 18:39
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