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Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Beyaz Grup'ta ilk yarıyı Sakaryaspor lider tamamladı

16 Aralık 2018 Pazar 21:38
Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm


İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk yarıyı Sakaryaspor lider tamamladı.

Ligde 17. hafta maçları tamamlandı. Haftanın son maçında Sakaryaspor, sahasında Yılport Samsunspor'la 2-2 berabere kalarak 39 puanla liderliğini sürdürdü.

TFF 2. Lig'de 17. hafta maçlarının ardından Beyaz Grup'ta puan durumu şöyle oluştu:

TakımlarOGBMAYAVP
1. SAKARYASPOR17 12 3 2 33 14 19 39
2. SARIYER17 11 5 1 28 17 11 38
3. YILPORT SAMSUNSPOR17 11 4 2 28 13 15 37
4. KEÇİÖRENGÜCÜ17 11 4 2 30 16 14 37
5. KASTAMONUSPOR 196617 10 3 4 34 15 19 33
6. SANCAKTEPE BELEDİYESPOR17 9 4 4 31 14 17 31
7. BODRUM BELEDİYESİ BODRUMSPOR17 9 1 7 25 25 0 28
8. AMED SPORTİF FAALİYETLER17 7 3 7 21 15 6 24
9. UTAŞ UŞAKSPOR17 5 7 5 16 12 4 22
10. İNEGÖLSPOR17 5 5 7 18 21 -3 20
11. EYÜPSPOR17 5 5 7 17 20 -3 20
12. HACETTEPE17 5 4 8 25 30 -5 19
13. GÜMÜŞHANESPOR17 3 9 5 19 21 -2 18
14. NİĞDE ANADOLU17 4 6 7 18 22 -4 18
15. BAYRAMPAŞA17 1 7 9 7 22 -15 10
16. ANKARA DEMİRSPOR17 1 4 12 12 28 -16 7
17. MANİSASPOR17 2 2 13 15 45 -30 -1
18. GAZİANTEPSPOR17 3 2 12 11 38 -27 -10

Not: Gaziantepspor'un 21, Manisaspor'un 9 puanı silindi.


Günün Özeti

Haber Tarihi: 16 Aralık 2018 Pazar 21:38
  1. 17. hafta
  2. Beyaz Grup
  3. Futbol
  4. lider
  5. Sakaryaspor
  6. TFF 2. Lig
  7. Yılport Samsunspor

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