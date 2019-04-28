Futbol: TFF 2. Lig Ligde 33. hafta maçları tamamlandı



İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'e 33. hafta maçlarıyla devam edildi. Ligde tamamı bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: - Kırmızı Grup Menemen Belediyespor-Şanlıurfaspor: 0-0 Kahramanmaraşspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2-5 Kırklarelispor-Tarsus İdmanyurdu: 2-1 Zonguldak Kömürspor-BAK Spor: 0-1 Darıca Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: 0-3 Tokatspor-Konya Anadolu Selçukspor: 0-2 Tuzlaspor-Bandırmaspor Baltok: 0-2

Fethiyespor-Pendikspor: 3-0

Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 8-1



- Beyaz Grup Manisaspor-Yılport Samsunspor: 1-2

Gümüşhanespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-4

Ankara Demirspor-Niğde Anadolu: 1-0

Eyüpspor-İnegölspor: 5-4

Hacettepe-Sarıyer: 1-1

UTAŞ Uşakspor-Keçiörengücü: 0-4

Sakaryaspor-Bayrampaşa: 8-3

Amed Sportif Faaliyetler-Kastamonuspor 1966: 0-5







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