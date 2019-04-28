Futbol: TFF 2. Lig
Ligde 33. hafta maçları tamamlandı28 Nisan 2019 Pazar 18:31
İSTANBUL (AA) - TFF 2. Lig'e 33. hafta maçlarıyla devam edildi.
Ligde tamamı bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
- Kırmızı Grup
Menemen Belediyespor-Şanlıurfaspor: 0-0
Kahramanmaraşspor-Manisa Büyükşehir Belediyespor: 2-5
Kırklarelispor-Tarsus İdmanyurdu: 2-1
Zonguldak Kömürspor-BAK Spor: 0-1
Darıca Gençlerbirliği-Fatih Karagümrük: 0-3
Tokatspor-Konya Anadolu Selçukspor: 0-2
Tuzlaspor-Bandırmaspor Baltok: 0-2
Fethiyespor-Pendikspor: 3-0
Sivas Belediyespor-Etimesgut Belediyespor: 8-1
- Beyaz Grup
Manisaspor-Yılport Samsunspor: 1-2
Gümüşhanespor-Bodrum Belediyesi Bodrumspor: 1-4
Ankara Demirspor-Niğde Anadolu: 1-0
Eyüpspor-İnegölspor: 5-4
Hacettepe-Sarıyer: 1-1
UTAŞ Uşakspor-Keçiörengücü: 0-4
Sakaryaspor-Bayrampaşa: 8-3
Amed Sportif Faaliyetler-Kastamonuspor 1966: 0-5
YORUM YAZ