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Futbol terörü! Taraftalar bıçakla ve sopalarla sahaya indi

U17 B Ligi'nde Marmarisspor'un Ortaca Belediyespor'u konuk ettiği maçta futbol teröristleri; bıçak ve sopalarla sahaya indi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:58
Futbol terörü! Taraftalar bıçakla ve sopalarla sahaya indi

Muğla U17 Liginde mücadele eden Marmarisspor, hafta sonu sahasında Ortaca Belediyespor'u konuk etti. Misafir takım karşılaşmanın 3. dakikasında 1-0 öne geçti. Maç bu skorlu tamamlandı. Karşılaşmanın bitiş düğünün çalmasının ardından iki takım futbolcuları arasında tartışma çıktı.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

Tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Kavgaya bu sefer de sahaya inen taraftarlar dahil olunca ortalık savaş alanına döndü. Bıçak ve sopalar havada uçuşurken polis olayları yatıştırmak için havaya ateş açtı ve takviye ekip istedi. Güçlükle yatıştırılan kavga sonunda konuk takımdan bir futbolcunun omzu kırılırken 2 futbolcu da hafif yaralandı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 07:58
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  2. Ortaca
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  4. Muğla
  5. Tokat
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