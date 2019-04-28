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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Beşiktaş: 1 - MKE Ankaragücü: 0

28 Nisan 2019 Pazar 19:57
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Vodafone Park

Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Kemal Yılmaz

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Dorukhan Toköz, Hutchinson, Lens, Ljajic, Güven Yalçın, Burak Yılmaz

MKE Ankaragücü: Altay Bayındır, Kitsiou, Kulusic, Pazdan, Pinto, Sedat Ağçay, Moke, Canteros, Sacko, Boyd, Orgill

Gol: Dk. 8 Burak Yılmaz (Beşiktaş)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Beşiktaş-MKE Ankaragücü maçının ilk yarısı siyah-beyazlıların 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

6. dakikada Boyd'un pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Orgill'in çaprazdan şutunda Karius topu kurtardı.

8. dakikada Güven Yalçın'ın pasıyla sol tarafta topla buluşan Burak Yılmaz, rakibinden sıyrılarak ceza sahası dışından düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0

30. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Canteros'un ceza sahasına gönderdiği topa Pazdan kafayla vurdu, Karius son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

34. dakikada Sedat Ağçay'ın uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutunda Karius topu kornere tokatladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 19:57
  1. Beşiktaş
  2. Futbol
  3. MKE Ankaragücü

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