Futbol: Spor Toto Süper Lig - Galatasaray: 3 - Trabzonspor: 1



Stat: Türk Telekom Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir

Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye (Dk. 86 Selçuk İnan), Donk, Feghouli (Dk. 83 Yunus Akgün), Belhanda (Dk. 89 Emre Akbaba), Onyekuru, Diagne Trabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Amiri, Toure (Dk. 46 Abdulkadir Parmak), Yusuf Yazıcı, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega Goller: Dk. 21 Diagne (Penaltıdan), Dk. 45 ve 51 Belhanda (Galatasaray), Dk. 30 Rodallega (Trabzonspor) Sarı kartlar: Dk. 8 Diagne, Dk. 62 Donk, Dk. 75 Belhanda, Dk. 80 Linnes (Galatasaray), Dk. 18 Arda Akbulut (Trabzonspor)



İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Trabzonspor'u 3-1 yendi. 51. dakikada Galatasaray, skoru 3-1 yaptı. Feghouli ile paslaşarak ceza sahasına giren Belhanda, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 55. dakikada Yusuf Yazıcı'nın köşe atışı sonrası Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topla ceza sahası dışında buluşan Abdulkadir Parmak'ın şutunda, meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti. 57. dakikada Yusuf Yazıcı'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda Rodallega kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleci Muslera meşin yuvarlağı çizgi üzerinden kornere çeldi. 90+3. dakikada Yunus Akgün ceza sahası sağ çaprazından topa sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Arda Akbulut'ta kaldı. 90+4. dakikada Trabzonspor'un kullandığı köşe atışında Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı. Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası dışından gelişine vuruşunda, kaleci Muslera topun kaleye gitmesine izin vermedi. Karşılaşma, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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