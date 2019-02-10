Futbol: Spor Toto Süper Lig - Galatasaray: 2 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)



Stat: Türk Telekom Hakemler: Ümit Öztürk, Kerem Ersoy, Osman Gökhan Bilir Galatasaray: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Ndiaye, Donk, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne Trabzonspor: Arda Akbulut, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Amiri, Toure, Yusuf Yazıcı, Ekuban, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Rodallega Goller: Dk. 21 Diagne (Penaltıdan), Dk. 45 Belhanda (Galatasaray), Dk. 30 Rodallega (Trabzonspor) Sarı kartlar: Dk. 8 Diagne (Galatasaray), Dk. 18 Arda Akbulut (Trabzonspor)

İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Galatasaray-Trabzonspor maçının ilk yarısı, ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi. 3. dakikada Belhanda'nın uzun pasında savunma arkasında topla buluşan Diagne'nin ceza sahası içindeki vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti. 16. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında altıpasın sol çaprazında meşin yuvarlakla buluşan Rodallega'nın dar açıdan şutunda, kaleci Muslera topa ayaklarıyla müdahale etti. 18. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Diagne'nin pasıyla ceza sahasına giren Onyekuru, kaleci Arda Akbulut'la karşı karşıya geldiği pozisyonda yerde kaldı. Maçın hakemi Ümit Öztürk, penaltı noktasını gösterdi. 21'inci dakikada topun başına geçen Diagne, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0 25. dakikada Belhanda'nın ceza sahası önünde şık topuk pası sonrası meşin yuvarlakla buluşan Ndiaye'nin şutunda, top az farkla üstten dışarı çıktı. 30. dakikada Trabzonspor beraberliği yakaladı. Nwakaeme'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega, Marcao'dan sıyrılarak sert vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1 36. dakikada Nagatomo'nun soldan yaptığı ortada Diagne'nin kale önündeki kafa vuruşunda, top üstten dışarı gitti. 45. dakikada Galatasaray'ın ikinci golü geldi. Belhanda'nın ceza sahası dışından şutunda Trabzonsporlu Hüseyin Türkmen'e çarpan top filelerle buluştu: 2-1 45+3. dakikada Trabzonspor gole yaklaştı. Yusuf Yazıcı'nın kullandığı serbest vuruşta arka direkte Nwakaeme müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi. Mücadelenin ilk yarısı, Galatasaray'ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

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