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Futbol: Spor Toto Süper Lig

- Akhisarspor: 1 - Beşiktaş: 3

18 Ocak 2019 Cuma 22:35
Futbol: Spor Toto Süper Lig


Stat: Spor Toto Akhisar

Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir

Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic (Dk. 86 Onur Ayık), Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Regattin, Sissoko, Serginho, Manu (Dk. 71 Barbosa), Josue, Bokila (Dk. 46 Cikalleshi)

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Quaresma, Medel (Dk. 84 Hutchinson), Dorukhan Toköz, Lens, Ljajic (Dk. 79 Oğuzhan Özyakup), Burak Yılmaz (Dk. 64 Larin)

Goller: Dk. 23 Dorukhan Toköz, Dk. 48 Gökhan Gönül, Dk. 76 Larin (Beşiktaş), Dk. 81 Cikalleshi (Akhisarspor)

Sarı kartlar: Dk. 24 Manu, Dk. 66 Miguel Lopes, Dk. 88 Barbosa (Akhisarspor), Dk. 28 Medel, Dk. 36 Quaresma, Dk. 50 Caner Erkin, Dk. 86 Vida (Beşiktaş)


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 18. haftanın açılış maçında Beşiktaş, deplasmanda Akhisarspor'u 3-1 mağlup etti.

48. dakikada Beşiktaş farkı 2'ye çıkardı. Siyah-beyazlı ekibin sol çaprazdan kazandığı serbest atışta Quaresma ceza sahasına ortasını yaptı. Gökhan Gönül'ün kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-2

54. dakikada Akhisarspor gole yaklaştı. Rakiplerini çalımlarla geçen Vrsajevic, topu ceza sahasındaki Serginho ile buluşturdu. Serginho'nun vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

71. dakikada sağ kanatta topla buluşan Regattin'in ortasında arka direkte uygun durumda topla buluşan Güray Vural'ın bekletmeden yaptığı vuruşta, kaleci Karius golü önledi.

76. dakikada Beşiktaş, skoru 3-0'a taşıdı. Sağ kanatta gelişen atakta Ljajic'in ceza sahasına gönderdiği ortada topu göğsüyle kontrol eden Larin, rakibini çalımladıktan sonra meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu.

81. dakikada Akhisarspor farkı 2'ye indirdi. Orta alandan Josue'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Vrsajevic, meşin yuvarlağı Cikalleshi'ye aktardı. Cikalleshi, düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-3

Müsabaka Beşiktaş'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 22:35
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