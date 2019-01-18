Futbol: Spor Toto Süper Lig - Akhisarspor: 0 - Beşiktaş: 1 (İlk yarı)



Stat: Spor Toto Akhisar Hakemler: Ümit Öztürk, Kemal Yılmaz, Osman Gökhan Bilir Akhisarspor: Fatih Öztürk, Vrsajevic, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Güray Vural, Regattin, Sissoko, Serginho, Manu, Josue, Bokila Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Vida, Isimat-Mirin, Caner Erkin, Quaresma, Medel, Dorukhan Toköz, Lens, Ljajic, Burak Yılmaz Gol: Dk. 23 Dorukhan Toköz (Beşiktaş) Sarı kartlar: Dk. 24 Manu (Akhisarspor), Dk. 28 Medel, Dk. 36 Quaresma (Beşiktaş)

MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisarspor-Beşiktaş maçının ilk yarısını konuk ekip 1-0 önde tamamladı. 19. dakikada sağ kanattan gelişen Akhisarspor atağında, Vrsajevic'in yaptığı ortada seken topa ceza sahası içinde Serginho'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı. 23. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ljajic'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Dorukhan Toköz, bir süre topla ilerledikten sonra ceza sahası dışından çapraz pozisyondan attığı güzel şutla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-1 32. dakikada Manu'nun pasıyla topla buluşan Regattin'in şutunda, savunma oyuncularına çarpan meşin yuvarlak direğin hemen üzerinden kornere gitti. 43. dakikada Regattin'in pasıyla topla buluşan Josue'nin ceza sahası dışından attığı şutta, kaleci Karius meşin yuvarlağı kornere çeldi. 45+1. dakikada Ljajic'in pasıyla ceza alanı içinde topla buluşan Burak Yılmaz'ın vuruşunda, kaleci Fatih'in müdahalesiyle meşin yuvarlak kornere çıktı. Karşılaşmanın ilk 45 dakikalık bölümü Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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