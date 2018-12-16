Futbol: Spor Toto Süper Lig





Stat: Vodafone Park



Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İbrahim Çağlar Uyarcan



Beşiktaş: Karius, Necip Uysal (Dk. 46 Gökhan Gönül), Medel, Vida, Adriano, Hutchinson, Dorukhan Toköz, Quaresma (Dk. 46 Caner Erkin), Ljajic, Lens, Güven Yalçın (Dk. 82 Mustafa Pektemek)



Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Toure, Novak, Onazi, Sosa (Dk. 64 Hasan Batuhan Artarslan), Yusuf Yazıcı (Dk. 84 Amiri), Abdülkadir Ömür, Nwakaeme (Dk. 74 Ekuban), Rodallega



Goller: Dk. 45+1 Rodallega, Dk. 47 Nwakaeme (Trabzonspor), Dk. 57 Onazi (Kendi kalesine), Dk. 90+6 Mustafa Pektemek (Beşiktaş)



Sarı kartlar: Dk. 45 Dorukhan Toköz, Dk. 78 Ljajic, Dk. 78 Caner Erkin (Beşiktaş), 90+2 Pereira (Trabzonspor)







İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş ile Trabzonspor 2-2 berabere kaldı.

47. dakikada Beşiktaş'ın kullandığı taç atışında topu kapan Onazi, meşin yuvarlağı ceza sahası dışında bekleyen Nwakaeme'ye bıraktı, bordo-mavili oyuncu şık bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 0-2.

52. dakikada Yusuf Yazıcı, korner atışı sonrası Medel'in uzaklaştırdığı topla sağ taç çizgisine yakın noktada buluştu. Trabzonsporlu futbolcunun kaleye gönderdiği topu Karius son anda çelerek golü önledi.

54. dakikada Dorukhan Toköz'ün sağdan ortaladığı topu arka direkte Caner Erkin indirdi, Ljajic müsait pozisyonda meşin yuvarlağı auta gönderdi.

57. dakikada Beşiktaş'ın golü geldi. Caner Erkin'in soldan ortaladığı top Onazi'ye çarparak filelerle buluştu: 1-2.

65. dakikada Ljajic'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda Vida topu kafayla kaleye gönderdi, kaleci Uğurcan Çakır son anda meşin yuvarlağı kornere çeldi.

68. dakikada Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz topu filelere gönderdiyse de VAR incelemesinin ardından gol olarak değerlendirilmedi.

87. dakikada Ljajic'in sağdan ortaladığı topa Caner Erkin kafayla vurdu, kaleci gole izin vermedi.

90+3. dakikada Gökhan Gönül'ün sağdan ortaladığı topu Caner Erkin kafayla kaleye gönderdi, meşin yuvarlak direkten dışarı çıktı.

90+6. dakikada Beşiktaş skoru eşitledi. Sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda arka direğe giden topu Mustafa Pektemek kafayla ağlara gönderdi: 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.