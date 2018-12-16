Futbol: Spor Toto 1. Lig'de görünüm
- Ligde 16. hafta maçlarının ardından Gençlerbirliği liderliğini sürdürdü16 Aralık 2018 Pazar 20:53
İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig'de 16. hafta maçları tamamlandı.
Ligde 16. haftada Gazişehir Gaziantep'i sahasında 2-1 yenen Gençlerbirliği, puanını 38'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Gençlerbirliği bu sonuçla, ligde ilk yarıyı lider bitirmeyi garantiledi.
- Sonuçlar
Ligin 16. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şu şekilde:
İstanbulspor-Ümraniyespor: 1-1
Afjet Afyonspor-Tetiş Yapı Elazığspor: 0-4
Gençlerbirliği-Gazişehir Gaziantep: 2-1
Balıkesirspor Baltok-Adana Demirspor: 2-1
Kardemir Karabükspor-Denizlispor: 2-3
Giresunspor-Hatayspor: 0-3
Altay-Osmanlıspor: 0-1
Boluspor-Altınordu: 1-1
Adanaspor-Eskişehirspor: 2-0
- Puan durumu
Ligde 16. hafta müsabakalarının ardından oluşan puan durumu şöyle:
Not: Kardemir Karabükspor'un 3 puanı silinmiştir.
- 17. haftanın programı
Spor Toto 1. Lig'de ilk yarının son haftasının maç programı şöyle:
21 Aralık Cuma:
19.00 Denizlispor-İstanbulspor (Denizli Atatürk)
22 Aralık Cumartesi:
13.30 Tetiş Yapı Elazığspor-Altay (Stadı daha sonra açıklanacak)
13.30 Ümraniyespor-Afjet Afyonspor (Ümraniye Belediyesi)
16.00 Gazişehir Gaziantep-Kardemir Karabükspor (Gaziantep)
23 Aralık Pazar:
13.30 Osmanlıspor-Adanaspor (Stadı daha sonra açıklanacak)
13.30 Hatayspor-Balıkesirspor Baltok (Antakya Atatürk)
16.00 Adana Demirspor-Gençlerbirliği (5 Ocak Fatih Terim)
16.00 Eskişehirspor-Boluspor (Yeni Eskişehir)
24 Aralık Pazartesi:
19.00 Altınordu-Giresunspor (Bornova)
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