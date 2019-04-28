Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Osmanlıspor: 0 - Ümraniyespor: 028 Nisan 2019 Pazar 18:43
Stat: Osmanlı
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı
Osmanlıspor: Karcemarskas, Caner Arıcı, Numan Çürüksu, Anıl Karaer, Ali Eren İyican, Hasan Kılıç, Galip Güzel (Dk. 80 Todorovic), Ayuk, Sinan Kurt, Muhammed Bayır (Dk. 69 Burhan Eşer), Mertan Caner Öztürk (Dk. 61 Magaye)
Ümraniyespor: Burak Öğür, Alaaddin Okumuş, Tarık Tekdal, Appindangoye, Karahan Yasir Subaşı, Serkan Göksu, Muhammed Gönülaçar, Leandrinho (Dk. 71 Vasilogiannis), Emircan Altıntaş, Recep Aydın (Dk. 69 Timur Temeltaş), Atabey Çiçek (Dk. 90+2 Diabang)
Kırmızı kartlar: Dk. 65 Tarık Tekdal (Ümraniyespor), Dk. 90+1 Anıl Karaer (Osmanlıspor)
Sarı kartlar: Dk. 43 Mertan Caner Öztürk, Dk. 52 Galip Güzel, Dk. 90+6 Caner Arıcı (Osmanlıspor), Dk. 90+6 Serkan Göksu (Ümraniyespor)
ANKARA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasındaki Osmanlıspor-Ümraniyespor karşılaşması 0-0 bitti.
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