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Futbol: Spor Toto 1. Lig

Adana Demirspor: 4 - Boluspor: 1

28 Nisan 2019 Pazar 18:34
Futbol: Spor Toto 1. Lig

Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Özgür Yankaya, Deniz Turgut, Bilal Gölen

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mitrovic, Emre Uğur Uruç, Kaan Kanak (Dk. 76 Batuhan İşçiler), Adil Demirbağ, Süleyman Koç (Dk. 72 Oliveira), Semih Güler, Traore, Vedat Bora, Berk Yıldız, Pote (Dk. 79 Gladky)

Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ufuk Budak, Ümit Kurt, Dimov, Fink, Mutlu Güler (Dk. 85 Burak Bekaroğlu), Guido Kocer (Dk. 20 Mustafa Batuhan Altıntaş), İshak Çakmak, Umut Gündoğan, Mustafa Durak, Akabueze (Dk. 45 Burak Asan)

Goller: Dk. 19 Adil Demirbağ, Dk. 21 ve Dk. 71 Pote, Dk. 57 Berk Yıldız, (Adana Demirspor), Dk. 24 Mustafa Batuhan Altıntaş (Boluspor)

Kırmızı Kart: Dk. 90+2 Ümit Kurt (Boluspor)

Sarı kart: Dk. 81 Mustafa Durak, Dk. 83 Umut Gündoğan (Boluspor)


ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, kendi sahasında Boluspor'u 4-1 yendi.



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Haber Tarihi: 28 Nisan 2019 Pazar 18:34
  1. Adana Demirspor
  2. Boluspor
  3. Spor Toto 1. Lig

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