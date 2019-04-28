Futbol: Spor Toto 1. Lig
Adana Demirspor: 4 - Boluspor: 128 Nisan 2019 Pazar 18:34
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Özgür Yankaya, Deniz Turgut, Bilal Gölen
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mitrovic, Emre Uğur Uruç, Kaan Kanak (Dk. 76 Batuhan İşçiler), Adil Demirbağ, Süleyman Koç (Dk. 72 Oliveira), Semih Güler, Traore, Vedat Bora, Berk Yıldız, Pote (Dk. 79 Gladky)
Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ufuk Budak, Ümit Kurt, Dimov, Fink, Mutlu Güler (Dk. 85 Burak Bekaroğlu), Guido Kocer (Dk. 20 Mustafa Batuhan Altıntaş), İshak Çakmak, Umut Gündoğan, Mustafa Durak, Akabueze (Dk. 45 Burak Asan)
Goller: Dk. 19 Adil Demirbağ, Dk. 21 ve Dk. 71 Pote, Dk. 57 Berk Yıldız, (Adana Demirspor), Dk. 24 Mustafa Batuhan Altıntaş (Boluspor)
Kırmızı Kart: Dk. 90+2 Ümit Kurt (Boluspor)
Sarı kart: Dk. 81 Mustafa Durak, Dk. 83 Umut Gündoğan (Boluspor)
ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, kendi sahasında Boluspor'u 4-1 yendi.
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