Futbol: Spor Toto 1. Lig Adana Demirspor: 4 - Boluspor: 1

Stat: 5 Ocak Fatih Terim Hakemler: Özgür Yankaya, Deniz Turgut, Bilal Gölen Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Mitrovic, Emre Uğur Uruç, Kaan Kanak (Dk. 76 Batuhan İşçiler), Adil Demirbağ, Süleyman Koç (Dk. 72 Oliveira), Semih Güler, Traore, Vedat Bora, Berk Yıldız, Pote (Dk. 79 Gladky) Boluspor: Gökhan Değirmenci, Ufuk Budak, Ümit Kurt, Dimov, Fink, Mutlu Güler (Dk. 85 Burak Bekaroğlu), Guido Kocer (Dk. 20 Mustafa Batuhan Altıntaş), İshak Çakmak, Umut Gündoğan, Mustafa Durak, Akabueze (Dk. 45 Burak Asan) Goller: Dk. 19 Adil Demirbağ, Dk. 21 ve Dk. 71 Pote, Dk. 57 Berk Yıldız, (Adana Demirspor), Dk. 24 Mustafa Batuhan Altıntaş (Boluspor) Kırmızı Kart: Dk. 90+2 Ümit Kurt (Boluspor)

Sarı kart: Dk. 81 Mustafa Durak, Dk. 83 Umut Gündoğan (Boluspor)

ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında Adana Demirspor, kendi sahasında Boluspor'u 4-1 yendi.





Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.