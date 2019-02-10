Futbol: Spor Toto 1. Lig - Denizlispor: 1 - Altınordu: 0



Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Süleyman Abay, Seyfettin Ünal, Hasan Hüseyin Tetik Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Deniz Vural (Dk. 76 Burak Altıparmak), Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz, Burak Çalık (Dk. 90 Seddar Karaman), Furkan Şeker, Kerem Can Akyüz (Dk. 79 Gökhan Süzen), Abdülkerim Bardakcı, Mbamba Altınordu: Erce Kardeşler, Yusuf Acer, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar (Dk. 79 Hüseyin Atakan Üner), Muhammed Mert, Sefa Yılmaz, Kerim Alıcı, Okan Derici (Dk. 46 David Deniz Kılınç), Berkay Samancı (Dk. 79 Alican Özfesli), Anıl Koç, Sinan Osmanoğlu Gol: Dk. 65 Burak Çalık (Denizlispor) Sarı kartlar: Dk. 29 Mbamba, Dk. 56 Kerem Can Akyüz, Dk. 58 Deniz Vural, Dk. 90+3 Furkan Şeker, Dk. 90+5 Stackhowiak (Denizlispor), Dk. 32 Sefa Yılmaz, Dk. 71 Kerim Alıcı (Altınordu)

DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında lider Denizlispor, ağırladığı 14 maçlık yenilmezlik serisi bulunan Altınordu'yu 1-0 mağlup etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.