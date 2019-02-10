Futbol: Spor Toto 1. Lig
- Adanaspor: 2 - Altay: 310 Şubat 2019 Pazar 18:10
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Erkan Özdamar, Emrah Ünal, Kemal Mavi
Adanaspor: İrfan Can Eğribayat, Onur Akbay, Veli Kızılkaya, Özkan Taştemur, Göksu Alhas, Gökhan Sazdağı, Hakan Barış, Bagayoko, Kone (Dk. 76 Feczesin), Ahmet Dereli (Dk. 82 Eren Keleş), Bumba (Dk. 62 İhsan Uğur Göktaş)
Altay: Emre Koyuncu, Özgür Özkaya, Yasin Palaz, Gençer Cansev, İbrahim Öztürk, Ferhat Çulcuoğlu (Dk. 46 Merter Yüce), Tatos, Hüsamettin Yener (Dk. 64 İbrahim Akın), Tavares, Kappel (Dk. 90+2 İhsan Furkan Deniz), Paixao
Goller: Dk. 13 Bumba, Dk. 36 Gökhan Sazdağı (Adanaspor), Dk. 54 Tavares, Dk. 76 Kappel, Dk. 84 Paixao (Altay)
Sarı kartlar: Dk. 32 Özgür Özkaya, Dk. 84 Paixao (Altay), Dk. 40 Gökhan Sazdağı, Dk. 58 Özkan Taştemur, Dk. 72 İhsan Uğur Göktaş, Dk. 80 Hakan Barış, Dk. 90 Veli Kızılkaya (Adanaspor)
ADANA (AA) - Spor Toto 1. Lig'in 21. haftasında Altay, deplasmanda Adanaspor'u 3-2 yendi.
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