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Futbol: Spor Toto 1. Lig

- İstanbulspor: 2 - Adana Demirspor: 0

10 Şubat 2019 Pazar 18:01
Futbol: Spor Toto 1. Lig


Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Anıl Usta

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Onur Ural, Etoga, Ali Aytemur, Tuncer Duhan Aksu, Murat Duruer (Dk. 72 Eslem Öztürk), Onur Ergün, İbrahim Halil Çolak (Dk. 84 Arif Morkaya), Cajic, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 88 Görkem Güven), İbrahim Yılmaz

Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayyib Talha Sanuç, Rassoul, Mitrovic, Hakan Bilgiç (Dk. 77 Batuhan İşçiler), Traore, Vedat Bora (Dk. 54 Legear), Kaan Kanak (Dk. 64 Levent Ayçiçek), Süleyman Koç, Berk Yıldız, Pote

Goller: Dk. 77 İbrahim Yılmaz, Dk. 87 Halil İbrahim Sönmez (İstanbulspor)

Sarı kartlar: Dk. 30 Halil İbrahim Sönmez, Dk. 42 Cajic, Dk. 78 İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), Dk. 41 Vedat Bora, Dk. 81 Kaan Kanak (Yedek kulübesinde), Dk. 83 Mitrovic, Dk. 90+5 Traore (Adana Demirspor)


İSTANBUL (AA) - Spor Toto 1. Lig 21. hafta maçında İstanbulspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0 mağlup etti.

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Haber Tarihi: 10 Şubat 2019 Pazar 18:01
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