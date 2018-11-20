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Futbol: Hazırlık maçı

- Ümit Milli Futbol Takımı, İspanya'da oynadığı özel maçta Norveç'e 3-2 yenildi

20 Kasım 2018 Salı 20:31
Futbol: Hazırlık maçı


İSTANBUL (AA) - Ümit Milli Futbol Takımı, İspanya'da Norveç ile yaptığı hazırlık maçını 3-2 kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Murcia kentindeki La Manga Stadı'nın ev sahipliği yaptığı maçta millilerin gollerini 26. dakikada Halil İbrahim Dervişoğlu ile 75. dakikada İlker Yüksel kaydetti.

Norveç'in gollerini ise 3. dakikada Tobias Heintz, 22. dakikada Nico Mickelson ve 68. dakikada penaltıdan Birk Risa attı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un kalecisi İrfan Can Eğribayat, Norveç karşısında ilk kez Ümit Milli Takımı'nın formasını giydi.


Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 20:31
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