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Futbol: 20. Mercedes-Benz Ege Kupası

- Turnuva yarınki final karşılaşmasıyla tamamlanacak

18 Ocak 2019 Cuma 09:36
Futbol: 20. Mercedes-Benz Ege Kupası


İZMİR (AA) - Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 16 yaş altı milli takımlarının katılımıyla düzenlenen 20. Mercedes-Benz Ege Kupası yarınki final karşılaşmasıyla tamamlanacak.

Türkiye 16 Yaş Altı Milli Takımı'nın A ve B olarak iki ekiple mücadele ettiği turnuvada grup maçlarını namağlup lider tamamlayan Türkiye A ile İspanya yarın saat 15.00'te Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda final maçına çıkacak.

Türkiye ile İspanya'nın 2007'de karşılaştığı final mücadelesini ay-yıldızlılar 1-0 kazanarak birinciliğe ulaşmıştı.

Bu müsabakadan önce saat 12.00'de Altınordu Metin Oktay Yerleşkesi Şenes Erzik Sahası'nda İngiltere ile Rusya üçüncülük için karşılaşacak. Türkiye B, B Grubu'nu ikinci sırada tamamlamasına rağmen statü gereği üçüncülük maçında mücadele edemeyecek.

1999'da Bora Öztürk Turnuvası ismiyle oynanan, 2002'den itibaren Ege Kupası adıyla düzenlenmeye başlanan organizasyonda Türkiye'nin 8 şampiyonluğu bulunuyor Fransa 5'i üst üste olmak üzere 6, Yunanistan 2, Rusya, ABD ve Ukrayna da 1'er kez şampiyon oldu.


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Haber Tarihi: 18 Ocak 2019 Cuma 09:36
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