Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Hümeyra Şahin dünya evine girdi. Fuat Oktay ile Cumhurbaşkanlığı Kültür-Sanat Politikaları Kurulu Üyesi ve Cumhurbaşkanı Danışmanı Hümeyra Şahin'in nikahı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın şahitliklerini yaptıkları törenle kıyıldı. İstanbul'da düzenlenen nikah törenine, çiftin ailesi ve yakınları katıldı. Peki, Hümeyra Şahin kim?

Fuat Oktay'ın eşi Hümeyra Şahin kim? Hümeyra Şahin kimdir mesleği nedir?

Hümeyra Şahin, 1998 yılında İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü’nü bitirdi. Marmara Üniversitesi’nde Osmanlı Bürokratik Modernleşmesi konusunda master yaptı. 2007-2008 yılları arasında eğitim amacıyla Londra’da bulundu. İtalyan Roma İşletme Okulu’nda Sanat ve Kültür Yönetimi alanında master programına girdi. Ulusal ve uluslararası projelerde içerik ve konsept danışmanlığı yaptı. Çeşitli edebiyat dergilerinde deneme ve öyküleri yayınlandı. Lacivert adlı ilk öykü kitabı 2012 yılında yayımlandı. Aktif sivil toplum çalışmaları içinde yer aldı, Meridyen Derneği’nin başkanlığını yaptı.