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Aktüel Fuat Oktay'dan "Başbağlar Katliamı" mesajı
Aktüel

Fuat Oktay'dan "Başbağlar Katliamı" mesajı

Başbağlar Katliamı'nda hayatını kaybedenler için bir anma mesajı paylaşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin sarsılmaz birliğine göz dikenlere karşı içeride ve dışarıda mücadelemiz devam edecek" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-07-05 15:52:00 -
Fuat Oktay'dan "Başbağlar Katliamı" mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 5 Temmuz 1993'te Erzincan'ın Kemaliye ilçesi Başbağlar köyünde terör örgütü PKK tarafından katledilenleri andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Başbağlar katliamı 28 yıldır dinmeyen bir acı yüreklerimizde. Hain terör örgütü tarafından şehit edilen 33 masum insanımızı rahmetle anıyorum. Ülkemizin bölünmez bütünlüğüne, milletimizin sarsılmaz birliğine göz dikenlere karşı içeride ve dışarıda mücadelemiz devam edecek."

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