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Frey; Sanki bir filmin içindeyim

Fenerbahçe'nin İsviçreli forveti Frey, FB TV'deki Günün Röportajı programına konuk oldu.

20 Kasım 2018 Salı 18:17
Frey; Sanki bir filmin içindeyim


Frey teknik direktör değişimi ile ilgili şunları söyledi; Erwin Koeman ile iyi bir iletişimimiz var. Bu kadar kısa sürede gösterdiği performanstan dolayı tebrik ediyorum. Tabii ki Cocu'nun da katkısı oldu, ona da teşekkür ediyorum.

Beni destekleyen iyi insanlar var

İsviçreli futbolcu sahadaki hırsı ve çalışkanlığıyla ilgili gelen soru üzerine; ''Arkamda beni destekleyen iyi insanlar var. Uyku düzenime, yediklerime ve içtiklerime dikkat ediyorum. Bu seviyeyi devam ettirebilmek için çok çalışmak gerekiyor. Önümüzde çok maç var. Önemli olan takımın başarısı. Herkes Fenerbahçe'ye yardım etmek istiyor'' ifadelerini kullandı. 

Arkadaşlarının kendisine lakap taktığını ancak bunları ekranda söyleyemeyeceğini belirten Frey, hafta sonundaki Trabzonspor maçının öneminin farkında olduğunu söyledi.

Derbilerdeki atmosfer inanılmazdı

Frey, Trabzonspor karşılaşmasıyla ilgili sözlerine şöyle devam etti; ''Özel bir maç olacak. Kazanmak istiyoruz. Taktik olarak ve mental olarak bizi iyi hazırlayan bir teknik direktörümüz var. Bu tarz maçların önemini iyi biliyorum. Çünkü derbilerde statlarda gördüğüm atmosfer inanılmazdı. Sahadayken sanki bir filmin içindeyim, hayatım boyunca böyle bir ortam görmemiştim. Herkese teşekkür ediyorum, burada olduğum için çok mutluyum. Sonuna kadar savaşacağız.''. 

24 yaşındaki Michael Frey bu sezon Fenerbahçe formasıyla 15 maçta görev alıp 4 gol, 1 asist üretti. 

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 18:17
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