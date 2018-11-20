Frey, gollerine devam etmeyi hedefliyor





İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey, daha iyi bir performans sergileyip gollerine devam etmek istediğini belirtti.

Sarı-lacivertli formayla sezona iyi bir başlangıç yapamayan fakat son maçlarda attığı gollerle dikkati çeken 24 yaşındaki oyuncu, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Son 3-4 maçta iyi bir performans sergilediklerini aktaran Frey, "Maçlar kazandık, puanlar aldık, daha fazla gol atmaya başladık. Sezon başı bizim için biraz zordu ama herkes yeniydi. Şimdi birbirimizi daha iyi tanımaya başlıyoruz ve her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Tabii bu kadar yetmez, bu gelişimimizi sürdürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 4 kez fileleri havalandıran Michael Frey, performansı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Her gün çok fazla çalışıyorum. Gol atmaya da başlama sebebim olarak bunu gösterebilirim. Devamı da gelecektir. Şu ana kadar 4 gol attım ve daha da atmak için gerçekten çok çalışıyorum. Forvet olarak yaptığınız iş bu, gol atmak zorundasınız. Her geçen gün daha iyiye gidip goller atmaya devam etmek istiyorum. Aynı zamanda takım arkadaşlarım da yükselen performansıma katkı sağladı. Takımdaki herkesi çok seviyorum. Erken kalkıp idmana gitmek sevdiğim ve keyif aldığım bir şey. Önümüzde 10 maç daha var. Sezon sonuna kadar yüzde 100'ümüzü vererek devam etmemiz gerekiyor."

Sarı-lacivertli taraftarların takıma verdiği destekle ilgili "Daha önce hayatım boyunca kesinlikle böyle bir şey görmedim." diyen Michael Frey, "Fenerbahçe'de oynadığım için gerçekten minnettarım. Burada olduğum için çok mutluyum. Tabii bir yandan da bu büyük bir sorumluluk getiriyor. Gol attığınız zaman çok fazla insanı mutlu ediyorsunuz. Dolayısıyla Fenerbahçe'de oynadığınız zaman ekstra bir motivasyona ihtiyacınız yok. Stada geldiğinizde, taraftarın aşkını gördüğünüzde koşmak hiç zor olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Frey, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Kazanmak istediğimiz bir maç ve kolay olmayacağını da biliyoruz. Ama bizi hem fiziksel hem de mental anlamda iyi hazırlayan bir hocamız var. Bu maça hazır olacağız." şeklinde konuştu.



