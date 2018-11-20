THY- Noukşot
0553 313 94 23

Frey, gollerine devam etmeyi hedefliyor

- Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey:"Şu ana kadar 4 gol attım ve daha da atmak için gerçekten çok çalışıyorum. Her geçen gün daha iyiye gidip goller atmaya devam etmek istiyorum"

20 Kasım 2018 Salı 21:49
Frey, gollerine devam etmeyi hedefliyor


İSTANBUL (AA) - Fenerbahçe'nin İsviçreli futbolcusu Michael Frey, daha iyi bir performans sergileyip gollerine devam etmek istediğini belirtti.

Sarı-lacivertli formayla sezona iyi bir başlangıç yapamayan fakat son maçlarda attığı gollerle dikkati çeken 24 yaşındaki oyuncu, FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Son 3-4 maçta iyi bir performans sergilediklerini aktaran Frey, "Maçlar kazandık, puanlar aldık, daha fazla gol atmaya başladık. Sezon başı bizim için biraz zordu ama herkes yeniydi. Şimdi birbirimizi daha iyi tanımaya başlıyoruz ve her geçen gün daha iyiye gidiyoruz. Tabii bu kadar yetmez, bu gelişimimizi sürdürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda 4 kez fileleri havalandıran Michael Frey, performansı hakkında şu ifadeleri kullandı:

"Her gün çok fazla çalışıyorum. Gol atmaya da başlama sebebim olarak bunu gösterebilirim. Devamı da gelecektir. Şu ana kadar 4 gol attım ve daha da atmak için gerçekten çok çalışıyorum. Forvet olarak yaptığınız iş bu, gol atmak zorundasınız. Her geçen gün daha iyiye gidip goller atmaya devam etmek istiyorum. Aynı zamanda takım arkadaşlarım da yükselen performansıma katkı sağladı. Takımdaki herkesi çok seviyorum. Erken kalkıp idmana gitmek sevdiğim ve keyif aldığım bir şey. Önümüzde 10 maç daha var. Sezon sonuna kadar yüzde 100'ümüzü vererek devam etmemiz gerekiyor."

Sarı-lacivertli taraftarların takıma verdiği destekle ilgili "Daha önce hayatım boyunca kesinlikle böyle bir şey görmedim." diyen Michael Frey, "Fenerbahçe'de oynadığım için gerçekten minnettarım. Burada olduğum için çok mutluyum. Tabii bir yandan da bu büyük bir sorumluluk getiriyor. Gol attığınız zaman çok fazla insanı mutlu ediyorsunuz. Dolayısıyla Fenerbahçe'de oynadığınız zaman ekstra bir motivasyona ihtiyacınız yok. Stada geldiğinizde, taraftarın aşkını gördüğünüzde koşmak hiç zor olmuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Frey, Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında 25 Kasım Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Kazanmak istediğimiz bir maç ve kolay olmayacağını da biliyoruz. Ama bizi hem fiziksel hem de mental anlamda iyi hazırlayan bir hocamız var. Bu maça hazır olacağız." şeklinde konuştu.


Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 21:49
  1. Fenerbahçe
  2. Futbol
  3. Michael Frey
  4. Spor Toto Süper Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına" operasyon
    1. FETÖ'nün "askeri mahrem yapılanmasına"..
    2. Üsküp'te Mevlit Kandili programı
    3. Fransa'da Cumhuriyet Yürüyüşü hareketi..
    4. İzmir'de 10 yaşındaki kızın..
    5. Türkiye Kabil'deki intihar saldırısını..
    6. 2019 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe..
    7. İran'da Mevlit Kandili farklı..
    8. Baharatlı gıdaların sağlığa faydaları
    9. TOBB ve meslek kuruluşları kanununda..
    10. Adıyaman'da yurttaki öğrenciler..
    11. Negatiflik sağlığı bozuyor
    12. Kuruyemiş tüketirken bunlara dikkat..
    13. Kış mevsiminde böbreklerinize iyi bakın!
    14. Trump'tan Kaşıkçı açıklaması
    15. ABD'den "İran-Rusya-Suriye petrol..
    16. Emine Erdoğan: Herkes Suriyeli diye..
    17. Frey, gollerine devam etmeyi hedefliyor
    18. "Trump yönetimi Kaşıkçı cinayeti..
    19. İstanbul maviye büründü
    20. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu,..
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    AK Parti Ankara adayı kim oldu?
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı