Frenk üzümü idrar söktürüyor

Kabızlığa iyi gelen frenk üzümü ufak salkım şeklinde mayhoş tatlı, hoş kokulu bir meyvedir. En güzeli iri taneli kırmızı renkli olandır. Bol miktarda A, B, B2 ve C vitamini vardır.

İştah açar. Romatizma ve mafsal şikayetlerini azaltır. Karında toplanan fazla suyu boşaltır.

İdrar söktürür ve böbrek taşlarının düşürülmesine yardımcı olur.

Vücutta oluşan ödem sorunundan kurtulmak istiyorsanız, frenk üzümü vücutta biriken suyun atılması için birebirdir.

Karaciğerinizde şişme varsa, frenk üzümü sizin için son derece faydalı olacaktır.

Hazım zorluğu çekenlere frenk üzümü hazmı kolaylaştırıcı etkisiyle çok iyi gelir.

Yorucu bir günün ardından bir miktar frenk üzümü çayı, bütün yorgunluğunuzu alacaktır.

Müshillerin uluorta kullanılması başka dertlere yol açıyor. Kabızlık, peklik ya da inkıbaz diyoruz. Tıp dilinde konstipasyon denir. Yeterince sulu şeyler yememe, sinir bozukluğu, bağırsak tıkanıklığı, sindirim sistemi bozuklukları, hormon dengesizliği, basur, fıtık boğulması, kabızlığı doğuran sebepler arasındadır. Günlerinin büyük bir kısmını oturarak geçirmek zorunda olanlarla, hamilelerde ve yaşlılarda görülür. Öncelikle kabızlığa sebep olan hastalığı tespit etmek gerekir. Sebep tespit edilmeden alınacak müshil ilaçları kötü sonuçlar doğurabilir. Bu ilaçları kullanırken tavsiye edilen miktarları aşmamak gerekir.

Kabız olmayı önlemek için, sebze çorbaları ve yemekleri, mercimek, ıspanak, salata, balık ve çavdar ekmeği yemek çok faydalıdır. Ayrıca şu yanda saydığımız meyveler yararlıdır.

Müzmin kabızlıktan şikayet edenlerin fazla et, yumurta, peynir, beyaz ekmek, muz gibi yiyecekleri azaltmaları, kahve ve çayı en az miktara indirmeleri, sigarayı, alkolü bırakmaları gerekir.