Fransız medyası duyurdu: Yunanistan Türklere taviz vermek zorunda

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Fransız medyası, Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz krizi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi olduğunu belirten Fransız medyası, "Bu nedenle Türkiye kıta sahanlığındaki payını almayı iddia etmekte. Yunanistan ise Ege Denizi'nde anakarasının yanı sıra sahip olduğu birçok adasının da kıta sahanlığı olduğunu savunuyor." dedi.

Fransız medyası konuyla ilgili Eski diplomat Sinan Ülgen'in de görüşlerine yer verdi.

Fransız medyasına konuşan Ülgen Yunanistan'ın iddialarında haksız olduğunu belirterek "Ne uluslararası hukuk ne de içtihat hukuku Anadolu kıyılarına bu kadar yakın olan bu küçük adaların bu kadar büyük bir kıta sahanlığına sahip olabileceğini söylemez." ifadelerini kullandı.

Fransız Diplomat Marc Pierini de bölgede yaşanan durumla ilgili şunları söyledi:

"Yunanistan kaçınılmaz olarak Türkiye'nin hakkı olan kaynaklara erişim konusunda taviz vermek zorunda kalacak. Yani Batı'da Rodos ile Girit ve doğuda Kıbrıs arasındaki yerleri. Türkiye gibi bu kadar kıta kütlesine sahip bir ülkenin Akdeniz kaynaklarına makul ve orantılı erişimi olmadığını iddia edemeyiz."

Türkiye'nin Mavi Vatan politikası hakkında konuşan Fransız medyası, "Mavi Vatan Türkiye'nin stratejik politikasının bir parçasıdır. Türkiye'yi önde gelen bir deniz gücü haline getirme amacı taşıyan bir hedef." dedi.

Öte yandan Türkiye'yi suçlayan görüntülere ve ifadelere yer veren Fransız medyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk botlarının sesini Yunanistan, NATO ve Avrupa Birliği'ne bölgedeki statükonun daha uzun süre dayanamayacağını anlaması için yüksek sesle duyurduğunu ifade etti.