  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fransız medyası duyurdu: Yunanistan Türklere taviz vermek zorunda
Gündem

Fransız medyası duyurdu: Yunanistan Türklere taviz vermek zorunda

Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz krizi hakkında konuşan Fransız medyası, "Yunanistan Türklere taviz vermek zorunda" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 18:24:00 -

 yeniakit.com.tr 

Fransız medyası, Mavi Vatan ve Doğu Akdeniz krizi hakkında değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'in en uzun kıyı şeridine sahip ülkesi olduğunu belirten Fransız medyası, "Bu nedenle Türkiye kıta sahanlığındaki payını almayı iddia etmekte. Yunanistan ise Ege Denizi'nde anakarasının yanı sıra sahip olduğu birçok adasının da kıta sahanlığı olduğunu savunuyor." dedi.

Fransız medyası konuyla ilgili Eski diplomat Sinan Ülgen'in de görüşlerine yer verdi.

Fransız medyasına konuşan Ülgen Yunanistan'ın iddialarında haksız olduğunu belirterek "Ne uluslararası hukuk ne de içtihat hukuku Anadolu kıyılarına bu kadar yakın olan bu küçük adaların bu kadar büyük bir kıta sahanlığına sahip olabileceğini söylemez." ifadelerini kullandı.

Fransız Diplomat Marc Pierini de bölgede yaşanan durumla ilgili şunları söyledi:

"Yunanistan kaçınılmaz olarak Türkiye'nin hakkı olan kaynaklara erişim konusunda taviz vermek zorunda kalacak. Yani Batı'da Rodos ile Girit ve doğuda Kıbrıs arasındaki yerleri. Türkiye gibi bu kadar kıta kütlesine sahip bir ülkenin Akdeniz kaynaklarına makul ve orantılı erişimi olmadığını iddia edemeyiz."

Türkiye'nin Mavi Vatan politikası hakkında konuşan Fransız medyası, "Mavi Vatan Türkiye'nin stratejik politikasının bir parçasıdır. Türkiye'yi önde gelen bir deniz gücü haline getirme amacı taşıyan bir hedef." dedi.

Öte yandan Türkiye'yi suçlayan görüntülere ve ifadelere yer veren Fransız medyası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türk botlarının sesini Yunanistan, NATO ve Avrupa Birliği'ne bölgedeki statükonun daha uzun süre dayanamayacağını anlaması için yüksek sesle duyurduğunu ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Şeyh Şamil

Ha şöyle yavaş yavaş yola gelin. Ama taviz verme de ne demek! Türklerin hakkını vermek zorunda demeliydiler!
  • Yanıtla

Boşversene.

Yunan bizimle anlaşmaya yanaşmaz biz hakkımız der vazgeçmeyiz. Fransa, ABD, NATO'nun olumlu buluyoruz dediği görüşmelerden sonuç çıkmıyor. Yunanla anlaşma, uzlaşma olmaz. Karşılıklı Navtexlerle uzar gider.
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
İsmail Demir kritik gelişmeyi duyurdu! TCG Anadolu'da kullanılacak
Teknoloji

İsmail Demir kritik gelişmeyi duyurdu! TCG Anadolu'da kullanılacak

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir katıldığı bir televizyon programında TCG ANADOLU Amfibi Hücum Gemisi hakkında önemli açıklama..
İsmail Demir ALTAY tankında son durumu açıkladı
Teknoloji

İsmail Demir ALTAY tankında son durumu açıkladı

Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir katıldığı bir televizyon programında ALTAY Ana Muharebe Tankı (AMT) hakkında önemli açıklamal..
Temas etti! Hayatını kaybetti
Dünya

Temas etti! Hayatını kaybetti

Avustralya’nın Queensland sahili açıklarında kutu denizanası ile temas eden bir kişi hayatını kaybetti.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay