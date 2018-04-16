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Fransa'nın kralı PSG!

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde (Ligue 1) Paris Saint-Germain (PSG), sahasında Monaco'yu 7-1 yenerek bitime 5 hafta kala şampiyon oldu.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:24
Fransa'nın kralı PSG!

Ligue 1'in 32. haftasında PSG, Parc des Princes'te Monaco'yu ağırladı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi takım, 14 ve 27. dakikada Giovani Lo Celso, 17. dakikada Edinson Cavani, 20. dakikada Angel Di Maria'nın golleriyle durumu 4-0 yaptı.

Monaco adına 38. dakikada Rony Lopes'in kaydettiği golle ilk yarı 4-1 sona erdi.

İkinci devrede farkı daha da açan PSG, 58. dakikada Di Maria, 76. dakikada kendi kalesine Radamel Falcao ve 86. dakikada Julian Draxler'in attığı gollerle 7-1 galip geldi.

Bu galibiyetle puanını 87 yapan PSG, Monaco ile arasındaki farkı 17'ye çıkararak bitime 5 hafta kala 2017-2018 sezonunda şampiyonluğunu ilan etti.

PSG, 1985-1986, 1993-1994, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016 sezonlarının ardından 7. şampiyonluğuna ulaştı.

Haber Tarihi: 16 Nisan 2018 Pazartesi 07:24
  1. fRANSA
  2. Şampiyon PSG

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