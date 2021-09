Fransa’da Türk düğün konvoyuna ağır ceza

Access to the comments Fransa’nın kuzeyindeki küçük Laigneville kentinde trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 30 araçlık düğün konvoyuna toplam 9 bin 585 euro ceza kesildi. Ayrıca toplamda sürücülere ait 100 ehliyet puanı düşürüldü. Geçtiğimiz pazar günü öğle saatlerinde Laigneville kent merkezinden konvoy halinde 30’a yakın araç geçti. Konvoyun geçişi güvenlik kameraları tarafından kayıt altına alındı. 4 bin 500 nüfuslu Laigneville Belediye Başkanı Christophe Dietrich, düğün konvoyunda birçok aracın trafik kurallarını ihlal ettiğini belirterek “Mümkün olan her türlü suçu işlediler. Kasabada yasak olan sollama, emniyet kemeri takmamak, kırmızı ışıklardan geçmek ve ters yönde gitmek gibi. Artık bu tür suç görmezden gelinmez” dedi.